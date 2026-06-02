Guerra en Oriente Medio
Trump a Netanyahu: "Estás jodidamente loco"
El presidente de EEUU arremetió en una llamada telefónica contra el primer ministro israelí por atacar el Líbano en medio de la negociación de paz, según el medio estadounidense Axios
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.
El reproche de Trump al primer ministro israelí ocurrió durante una llamada telefónica, en las que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital.
"Estás jodidamente loco" fue la expresión, según el citado medio, utilizada por el republicano después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si la milicia chií Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.
Negociaciones paralizadas
Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que ponía en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa Hezbolá.
Además, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés.
Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.
El Gobierno libanés confirmó que Hezbolá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií.
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