Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Suben a diez los muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses

Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a diez personas, según Kiev. Las autoridades ucranianas han informado hasta el momento de la muerte de cuatro personas en Kiev y otras seis en Dnipró como consecuencia de este ataque ruso.

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano. Las ciudades de Kiev (norte), Dnipró (centro-este), Járkov (noreste), Zaporiyia (sureste) y Poltava (centro) estuvieron entre los objetivos del ataque, destacó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este martes.