Kast pide paciencia a los chilenos en momentos de retracción económica y una caída en su popularidad

Mano dura contra migrantes ilegales, manifestantes y delincuentes. Ajuste económico y un llamado a la confianza en momentos que comienza a agrietarse. "El problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron". José Antonio Kast realizó su primer balance público desde que asumió la presidencia de Chile. Aquel 11 de marzo, su aprobación era del 57%. Cerca de cumplir sus primeros tres meses en el Palacio de la Moneda ha perdido de 19 puntos y esto ha generado preocupación en la ultraderecha y sus socios. En la actualidad, Kast tiene el mismo nivel de popularidad con el que se fue del Gobierno Gabriel Boric. A su alrededor han tomado nota de este presente y el mandatario intentó en su discurso reavivar la llama del optimismo con aquellos temas que le permitieron triunfar en las elecciones.

Kast recordó a la población que los ingresos del Estado en 2025 terminaron casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado, y esto obliga a aplicar su versión de la "motosierra". A diferencia del argentino Javier Milei, prometió que los beneficios sociales no serán afectados. "Tampoco dejaremos de priorizar la indispensable inversión en seguridad". El presidente anunció mejoras salariales para los Carabineros, la policía militarizada, así como más recursos para tener un mayor control de la frontera norte con Bolivia y Perú que comparó con una "ventana" por la que entraron "de manera clandestina" miles de personas que "más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país". Kast se había metido en un brete con esa cuestión porque durante su campaña dijo que iba a "expulsar" 300.000 personas, en su mayoría venezolanos, y días atrás aseguró que el número era apenas una "metáfora" de sus intenciones. Ese giro le valió críticas que se propone revertir con una dura política migratoria en todos los planos.

La bandera de la seguridad

En su alocución recuperó no obstante los ejes programáticos que le dieron notoriedad. "Sin orden no hay libertad, sin seguridad no hay vida tranquila para nuestras familias". Aseguró que el Gobierno está "recuperando el control" de las cárceles y que ese mismo afán de control debe reinar en el espacio público, aunque eso "no va a cambiar de un día para otro y requiere del esfuerzo de todos". La seguridad "se construye con presencia, con tecnología y con resultados medibles, que es algo a lo que también nos comprometemos". Como parte de esa iniciativa se propone la "intervención" de los barrios periféricos en donde se encuentran las bandas relacionadas con el crimen y el narcotráfico.

"La delincuencia va cambiando, se nos va anticipando y es por eso que necesitamos medidas legales". A partir de ahora, los Carabineros tendrán mayores facultades para detener y ampliar los plazos de retención de sospechosos. "Cuando un Carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo su deber, hace uso de la fuerza legítima, este Gobierno lo respalda y lo respaldará siempre". El Gobierno anunció un proyecto de ley para crear el "Registro de Vándalos e Incivilidades". Para Kast, ese archivo no solo incluirá a los delincuentes sino a los manifestantes que dañen monumentos o trasgredan normativas relacionadas con el espacio público. "También pondremos urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados; y declararemos una guerra total al crimen organizado, planteando ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal".

Kast advirtió que la llamada Araucanía, en el sur chileno, escenario de enfrentamientos entre sectores de las comunidades originarias y el Estado "no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia". A quien queme una hacienda, robe o asesine, "le caerá todo el peso de la ley". El Gobierno quiere que las ideas de la libertad económicas se asienten en esa zona. "Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo. Eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena".

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Caída económica

El presidente volvió a agradecer a los cerca de 7 millones de chilenos que confiaron en sus propuestas. La confianza se ha resentido también por una caída de la actividad económica. Según el último índice del Banco Central, la actividad se retrajo en abril el 1,2% respecto del mismo mes del año anterior. Se trata de un resultado peor al anticipado por el mercado y que confirma la debilidad de la actividad económica durante los primeros meses del año. Kast sostuvo que los problemas obedecen a la crisis internacional, en particular el alza de los precios de los combustibles debido al conflicto en Oriente Próximo. "Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones". Una de ellas será fusionar ministerios para gastar menos dinero público.