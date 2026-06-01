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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán.

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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