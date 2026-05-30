Guerra en Oriente Medio
EEUU ataca un barco que intentaba romper el bloqueo de Washington a Irán cerca del estrecho de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos inutilizó el buque M/V Lian Star tras ignorar más de 20 advertencias de bloqueo sobre puertos iraníes
EFE
Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom identificó al barco M/V Lian Star navegando por aguas internacionales "hacia un puerto iraní en el golfo de Omán" y emitió "más de 20 advertencias, al tiempo que informó al buque de que estaba infringiendo el bloqueo de EE. UU.".
Tras ignorar los avisos de las fuerzas estadounidenses, una aeronave disparó contra la sala de máquinas del barco y lo dejó "inutilizado".
"El barco ha dejado de navegar hacia Irán", afirmó el Centcom.
Según explicó el comando, el navío transitaba con una bandera de Gambia. Pese a que esta no es una de las banderas de conveniencia más habituales, como la de Liberia o Panamá, este país cuenta con un registro marítimo abierto, que permite que buques se registren sin estar directamente vinculados con el país.
Según explicó el Centcom, las fuerzas de EE.UU. ya han inutilizado cinco buques comerciales y han desviado a 116 para hacer cumplir el cerco impuesto sobre Irán.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes el pasado mes de abril ante la negativa de Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, que cerró como represalia por los ataques de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, que dieron inicio a la guerra.
La reapertura de Ormuz es uno de los puntos clave de la negociación en la que ambos países se encuentran inmersos para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses.
Washington ha exigido a Irán que retire las minas de la vía y que no cobre peaje. Trump ha llegado a decir que no contempla un acuerdo que dé a Irán todo el control del estrecho.
Teherán, por su parte, insiste en que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica.
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