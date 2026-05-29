"Temerario e irresponsable": La UE acusa a Rusia de traspasar otra línea de guerra más al caer uno de sus drones en Rumanía

Los representantes de las instituciones de la Unión Europea (UE) condenaron este viernes la caída de un dron ruso en la ciudad rumana de Galati, cercana a la frontera ucraniana, y afirmaron que Moscú cruza así una línea más en su conflicto contra Ucrania.

"La guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más. Una incursión de un dron ruso ha alcanzado una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos entre la población civil. En territorio de la UE", indicó en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La política alemana dijo que la UE se solidariza "plenamente" con Rumanía y su pueblo.

Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en Galati, cerca de la frontera con Ucrania y la República de Moldavia, y, tras detonar su carga explosiva, desató un incendio que causó heridas leves a dos personas y obligó a evacuar a unas 70 personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Al mismo tiempo, Von der Leyen dejó claro que, a medida que la UE sigue reforzando su seguridad y nuestra capacidad de disuasión, especialmente en la frontera oriental, continuará "aumentando la presión sobre Rusia". En ese sentido, recordó que la Unión prepara ya un vigésimo primer paquete de sanciones contra el Kremlin.

Escalada "temeraria e irresponsable"

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su solidaridad y apoyo a Rumanía y agregó que "la escalada de Rusia en territorio de la UE es temeraria e irresponsable".

"Condeno enérgicamente esta violación del espacio aéreo nacional de Rumanía y del Derecho internacional. La UE se mantiene unida para intensificar la presión sobre Rusia mediante sanciones y el refuerzo de las capacidades de defensa, en particular a lo largo de nuestra frontera oriental", subrayó.

"Violación flagrante del espacio aéreo"

Además, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, consideró que el impacto del dron ruso contra un edificio de viviendas en Galati ha constituido "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo".

Apuntó que ha estado en contacto con la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, para "transmitirle la plena solidaridad de la UE con Rumanía". "Hace tiempo que Rusia dejó de respetar las fronteras. No se puede permitir que Moscú viole el espacio aéreo europeo con impunidad", enfatizó.

Además, recordó que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos el jueves de manera informal en Chipre, se comprometieron a "intensificar la presión sobre Rusia, aumentar el apoyo a Ucrania e invertir en la propia preparación defensiva de Europa".

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