Trump anuncia una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán

De nuevo, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos parece estar al caer. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este viernes que se reunirá "ahora en la sala de crisis" de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el pacto con Irán que ponga fin al conflicto entre ambas potencias. Antes, sin embargo, ha aprovechado su red social Truth Social para enumerar las exigencias de Washington en este posible acuerdo. "Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica", ha empezado. "El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones", ha seguido defendido que "todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas".

Trump también ha anunciado que "los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa". "¡Saluden a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!", ha bromeado en su publicación. A su vez, ha defendido que el material enriquecido, que "se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos" y se hará "en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica" para posteriormente destruirlo.

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"No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso", ha dicho en referencia a la congelación de fondos iraníes y al levantamiento de las sanciones. "Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia", ha concluido sin especificarlos. Se prevé, entonces, que en las próximas horas el presidente estadounidense tome su "decisión final" sobre el acuerdo que el domingo parecía ser inminente. Este jueves se filtró la noticia de que los negociadores de ambos países habían alcanzado un memorando de entendimiento, pendiente únicamente de la aprobación final del presidente estadounidense, pero Teherán negó horas después haber cerrado un trato. Este supuesto acuerdo, de acuerdo a filtraciones de los medios, permitía la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada hace tres meses, extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear, Washington levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de activos iraníes congelados.

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Durante esta semana, Estados Unidos ha atacado al menos dos veces territorio iraní y Teherán ha respondido en una ocasión, que se ha convertido en el tercer enfrentamiento directo en ambas potencias desde la entrada en vigor del alto el fuego a mediados de abril. Según el ministerio de Exteriores iraní, su ministro Abbas Aragchi ha comunicado a su homólogo omaní que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependía de que Washington abandonara sus "exigencias excesivas". Aragchi "indicó que llegar a un acuerdo definitivo dependía de que la parte estadounidense abandonara su actitud basada en exigencias excesivas y posiciones cambiantes y contradictorias", ha compartido el ministerio en un resumen de la conversación telefónica entre ambos ministros.