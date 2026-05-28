Guerra en Oriente Medio
Irán bombardea una base estadounidense en respuesta a un ataque previo
Teherán defiende la ofensiva alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente"
EP
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este jueves haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz, donde, según un funcionario estadounidense, se encontraría una base iraní desde la que se estaba lanzando un dron.
"Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)", ha afirmado el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar.
Teherán ha defendido esta acción alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".
- El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
- Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
- Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
- Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
- Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional
- Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, 'equivalente al de un día festivo
- Al 'playoff' al ritmo de los colosos: el Canarias repite en la pelea por la Liga Endesa y mantiene el pulso a Madrid, Barça y Valencia
- El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino