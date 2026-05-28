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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Sumi
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Kallas pide a los 27 no "caer en la trampa" de Rusia dejando que elija al interlocutor para negociar una paz
La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este jueves a los Estados miembro de que no deben "caer en la trampa" de Rusia permitiendo que Moscú elija a los interlocutores de la Unión Europea, y ha defendido que el bloque debe centrar su estrategia en definir "la sustancia" de las exigencias europeas para Ucrania antes de decidir quién se sentará en una eventual mesa de negociación.
En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Chipre, la jefa de la diplomacia comunitaria ha explicado que este encuentro es "el lugar para debatir los intereses fundamentales" y las peticiones de la UE a Rusia, de cara a unas posibles negociaciones que deben abordarse como un "trabajo en equipo" y con una estrategia conjunta.
Finlandia también convoca al embajador ruso por las "amenazas ilegales" a civiles y diplomáticos en Ucrania
El Gobierno de Finlandia ha convocado este miércoles al embajador ruso en Helsinki, Pavel Kuznetsov, en protesta por las "amenazas ilegales" de Moscú tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de que pidiera su evacuación inmediata, sumándose así a Francia, España, Polonia, Alemania y Países Bajos, además de la Unión Europea. Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Exteriores finlandés sus redes sociales, donde ha condenado "enérgicamente las amenazas ilegales y los brutales ataques de Rusia contra la población civil en Ucrania, así como su campaña de intimidación para instar al personal diplomático de los países europeos a abandonar Kiev".
Mueren dos personas en una región rusa fronteriza con Ucrania por un ataque de drones de Kiev
Dos personas murieron este miércoles en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania. "Dos personas, un hombre y una mujer, fallecieron", informaron, citados por TASS, las autoridades de la región rusa, donde fue destituido recientemente el gobernador, Viacheslav Gladkov, quien había adquirido popularidad entre los locales. Las autoridades comunicaron que el ataque se produjo en la aldea de Nóvaya Tavolzhanka, cuando un dron impactó contra un automóvil.
Bélgica convoca al embajador ruso en Bruselas tras las amenazas a los diplomáticos occidentales en Kiev
El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha convocado este miércoles al embajador ruso en el país, Denis Gonchar, tras la petición de Moscú al personal diplomático y a los ciudadanos extranjeros de abandonar la capital ucraniana, Kiev, ante la previsión del lanzamiento de ataques indiscriminados contra la ciudad. "He pedido que el embajador ruso en Bélgica sea convocado hoy. El anuncio de Rusia instando al personal diplomático y a los ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev antes de los ataques previstos es inaceptable", ha detallado Prévot en un mensaje en redes sociales publicado este miércoles.
Zelenski pide por carta a Trump más suministros ante el déficit de misiles antibalísticos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha enviado una carta al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso de ese país pidiendo que se acelere el ritmo de suministros de misiles antibalísticos ante el déficit en defensas aéreas, según reveló la publicación Kyiv Independent y confirmó posteriormente el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin. "El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos", dice la carta en referencia al programa que permite a Kiev recibir armamento de EEUU pagado con dinero de sus socios europeos y Canadá, que fue puesto en marcha después de que la administración de Trump detuviera el envío de armas gratuitas a Ucrania nada más llegar al poder.
Francia convoca al embajador ruso en París por las "inaceptables amenazas" a diplomáticos en Kiev
El Ministerio de Exteriores francés ha convocado este miércoles al embajador ruso en París, Alexei Meshkov, por la reciente oleada de ataques contra la capital de Ucrania, Kiev, y las "inaceptables amenazas" tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de Moscú pidiera su evacuación inmediata "Con sus acciones, Rusia demuestra cada día su cinismo y desprecio por el Derecho Internacional. Francia condena firmemente las intimidaciones de Moscú, que son la prueba del callejón sin salida militar en el que se encuentra el país en Ucrania", ha indicado un portavoz del Ministerio de Exteriores francés en un comunicado. París ha hecho nuevamente un llamamiento a Moscú a que "ponga fin a su guerra de agresión ilegal" contra Ucrania y ha reiterado que "mantiene su compromiso con la defensa de la seguridad europea y el apoyo" a Kiev.
Rusia anuncia la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades ubicadas en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que sus tropas han tomado las localidades de Granov y Vozdvizhevka, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin más detalles al respecto y sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
España convoca al embajador ruso en protesta por los últimos ataques y amenazas a diplomáticos en Ucrania
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para trasladarle la "enérgica protesta" del Gobierno por los últimos ataques rusos en Ucrania y las amenazas por parte de Moscú contra el personal diplomático desplegado en este país, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento. La convocatoria de Klimenko se produjo este martes, emulando así al paso que también dieron otros países como Alemania o la propia Unión Europea, después de que el Ministerio de Exteriores ruso advirtiera de ataques masivos contra Kiev y aconsejara a los extranjeros que se marcharan "lo antes posible". Según las fuentes, a Klimenko se le trasmitió "la enérgica protesta de España por los últimos ataques indiscriminados de Rusia contra Ucrania y por las advertencias amenazantes sobre ataques sistémicos a objetivos militares y políticos en Ucrania, que han incluido un llamamiento a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar la capital del país".
Ucrania ataca con drones una terminal portuaria y una refinería en el sur de Rusia
Ucrania atacó este miércoles con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales.
"En el distrito municipal de Tuapsé fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas. Debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio que fue sofocado rápidamente", indicaron en Telegram.
Arde la sede local del Banco Central de Rusia en Crimea tras ataques ucranianos
Una serie de ataques nocturnos de drones y misiles ucranianos desataron la pasada noche un incendio en la sede del Banco Central de Rusia (BCR) en la ciudad portuaria de Sebastópol, en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó este miércoles el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.
"En la calle Lástovaya un misil impactó contra la sede de la Dirección Sur del Banco Central. El techo se incendió. La onda expansiva dañó ventanas y balcones de los edificios colindantes", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.
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