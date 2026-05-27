Israel ordena la evacuación forzosa de Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano

Un Líbano con un alto el fuego con Israel en vigor poco se distingue de un Líbano en plena guerra. Con decenas de víctimas mortales a diario en el país de los cedros, esta diferencia se ha vuelto a reducir esta semana con órdenes de evacuación forzosas recicladas de los días de conflicto. Este miércoles el Ejército israelí ha ordenado a los habitantes de Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano, y de los pueblos y campos de refugiados de alrededor que abandonen sus hogares y que se desplacen hasta el río Zahrani, a unos 40 kilómetros de la frontera entre ambos países. Sólo ha excluido al pequeño barrio cristiano del litoral. El día anterior hizo lo mismo con Nabatiye, la gran urbe de interior del sur del país.

Durante toda la jornada, los aviones de guerra israelíes se han cebado con la región de Nabatiye, a la vez que sus autoridades han ordenado el desalojo forzado de cinco aldeas sureñas, cuatro en el distrito de Jezzine y una en Nabatiye, todas ubicadas en lo profundo del territorio libanés. "Estamos profundizando nuestra operación en el Líbano", anunció el día anterior el primer ministro Binyamín Netanyahu. También el Ejército expandió su actividad terrestre más allá de una zona de amortiguación autodeclarada en el sur del país. "Grandes fuerzas del Ejército actúan en profundidad del territorio, ocupan posiciones dominantes y fortifican la franja de seguridad", ha insistido este miércoles Netanyahu en su cuenta de X.

"Estamos liderando un esfuerzo nacional masivo por promover soluciones contra los drones explosivos”, ha añadido el mandatario, en referencia a la nueva arma de Hezbolá, que ha provocado un aumento de las bajas en el Ejército israelí. Al menos 10 de los 23 soldados israelíes caídos desde el 2 de marzo murieron durante la tregua que entró en vigor a mediados de abril. "Contra Hezbolá no paramos de luchar ni un momento y todavía queda mucho por hacer", ha concluido Netanyahu. El lunes ordenó "una mayor aceleración de nuestras operaciones" lo que implicaba "intensificar nuestros ataques, aumentar nuestra potencia de fuego y aplastarlos".

Un millar de muertos en mes y medio

Según la emisora pública israelí, el Ejército ha comenzado a movilizar a los reservistas, y a los soldados desmovilizados en los últimos días se les ha ordenado reincorporarse inmediatamente a las unidades de reserva. Hezbolá ha confirmado el lanzamiento de cohetes y artillería y los enfrentamientos directos contra las fuerzas israelíes en las últimas horas, que las ha obligado a retroceder en el distrito de Nabatiye. Sólo el martes el Ejército israelí realizó 120 ataques contra 62 aldeas libanesas, según el recuento del periódico libanés L’Orient-Le Jour. El Ministerio de Salud registró 31 víctimas mortales.

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A lo largo del miércoles, las víctimas mortales no han hecho más que aumentar. Un ataque contra el pueblo de Shoukin, en el distrito de Nabatiye, alcanzó y destruyó un edificio dentro de un complejo residencial y mató a tres miembros de la familia Hashem: el padre, la madre y su hijo. Desde el 2 de marzo, más de 3.213 personas han perdido la vida en el Líbano por los ataques israelíes y otras 9.737 han resultado heridas. Al menos un millar han sido asesinadas durante la tregua y 2.000 han sido heridas en menos de mes y medio.