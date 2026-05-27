Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás, el cuarto desde el inicio de la guerra

El nuevo jefe militar de Hamás, Mohamed Odeh, no ha durado ni dos semanas en el cargo. Once días después del asesinato de su predecesor, Izz al Din al Haddad, y de su propio nombramiento, Odeh ha sufrido, junto a su familia, el mismo destino. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. De momento, no hay un anuncio oficial por parte de Hamás, aunque algunos miembros afines al grupo han confirmado el asesinato. Se trata del cuarto jefe del ala armada de la milicia abatido en el cargo por las tropas israelíes desde el inicio de su ofensiva en la Franja de Gaza, y el segundo asesinado durante el frágil alto el fuego.

Katz lo ha celebrado en su cuenta de X: "el comandante del ala militar número 4 de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno". En su nombre y en el del primer ministro, Binyamín Netanyahu, ha felicitado al Ejército israelí y al servicio de seguridad interna Shin Bet por esta "brillante ejecución". "Nos comprometimos a eliminar a todos los responsables de la masacre del 7 de octubre, y así lo haremos: todos son mortales en cualquier lugar", ha añadido. "Nos comprometimos a que Hamás no controlaría Gaza, ni civil ni militarmente, y así será", ha concluido.

"Me da miedo caminar por la calle"

La agresión tuvo lugar en el barrio de Rimal de Ciudad de Gaza y, según la morgue del Hospital Al Shifa que recibió los cadáveres, murieron siete personas. A parte de Odeh, también fallecieron su mujer, conocida como Umm Amro; sus hijos, Yasser y Yahya; su hija, Yamila; y un hombre y una mujer aún sin identificar. Pese a un alto el fuego que lleva más de medio año en vigor, los ataques contra miembros de Hamás se han intensificado en las últimas semanas, y el temor aumenta entre la población. Mariam vive en el mismo barrio donde este martes fue asesinado Odeh y el 15 de mayo Al Din al Haddad. "Israel está persiguiendo a todos los combatientes o líderes del grupo en Gaza, y esas personas no están teniendo el suficiente cuidado ni se están escondiendo adecuadamente", dice a EL PERIÓDICO.

"Me da miedo caminar por la calle, de verdad, porque nunca sé quién puede estar cerca, e Israel puede atacar a quien quiera, sin importar dónde esté ni cuánta gente haya en la calle o dentro de un edificio", lamenta esta joven gazatí que prefiere no compartir su nombre real por miedo a las represalias. Desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre, más de 906 personas han muerto y unas 2.800 han resultado heridas, según cifras del ministerio de Salud gazatí. Esta cifra aumenta a diario debido a los bombardeos ocasionales de la zona fuera del control militar israelí en la Franja y de los disparos constantes contra la población en torno a la línea amarilla que divide el territorio y donde están apostadas las tropas. En total, desde el 7 de octubre de 2023, 72.803 personas han muerto, lo que supone 1 de cada 33 habitantes en Gaza, y 172.855 han resultado heridas, es decir, una de cada 14 residentes en el enclave.

Emigración voluntaria de Gaza

Hace menos de dos semanas que Odeh se convirtió en el líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás. Antes, había sido el jefe de inteligencia del grupo durante los ataques del 7 de octubre de 2023, según Netanyahu y Katz. El Ejército israelí afirma que Odeh había desempeñado un papel fundamental en la planificación y coordinación de las masacres, y que, posteriormente, dirigió ataques y operaciones de inteligencia contra las tropas durante toda la guerra. Los organismos de seguridad israelíes lo describieron como uno de los últimos altos mandos militares de Hamás que quedaban implicados en la orquestación de la masacre, y afirmaron que su muerte supone un "duro golpe" para los esfuerzos de Hamás por reconstruirse.

Fuentes de Hamás citadas por el periódico Asharq Al-Awsat, de propiedad saudí, afirman que Odeh se unió a Hamás durante la primera intifada en 1987 y posteriormente se convirtió en uno de los primeros miembros de las Brigadas Al Qassam tras el estallido de la segunda intifada en el 2000. Antes de las pérdidas de Al Din al Haddad y Odeh, las tropas israelíes acabaron con la vida de Mohamed Deif, en Mawasi, al sur del enclave el 13 de julio de 2024. El grupo islamista tardó meses en confirmar la muerte del que también había sido uno de los arquitectos de la agresión del 7 de octubre. Casi un año más tarde, el 13 de mayo de 2025, Israel asesinó a su sucesor en la sureña Jan Yunis, Mohamed Sinwar, hermano del entonces ya fallecido líder de Hamás en el enclave, Yahya Sinwar.

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El asesinato de los líderes de Hamás, sin embargo, no ha logrado derrotar al grupo que, pese a estar debilitado, ha logrado afianzar su control en menos de la mitad del territorio gazatí de donde se retiraron las tropas israelíes con la entrada en vigor de la tregua. La situación en la Franja sigue siendo trágica, y el comunicado de Katz de este miércoles ahonda los temores a que se complique aún más. "El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta", ha recordado. En marzo del año pasado, la dirección política de Israel flexibilizó las restricciones de viajes para los palestinos que viven en Gaza, permitiéndoles abandonar la Franja, y también se aprobó una "Oficina de Emigración Voluntaria para residentes de Gaza interesados en trasladarse a terceros países" dentro del Ministerio de Defensa. En paralelo, se han dificultado todos los esfuerzos de los gazatíes que quieren volver al enclave.