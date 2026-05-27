Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel confirma la muerte del cuarto líder militar de Hamás desde el 7 de octubre El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, que se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la Franja. "El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno", recoge el comunicado emitido por Defensa.

El ministro de Defensa israelí asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó este miércoles su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el Gobierno estaba gestionando a principios de 2025 pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego. "El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta", escribió Katz en la red social X.

Irán restaura el acceso al internet global tras 88 días de apagón por la guerra Irán ha restaurado el acceso al internet global tras 88 días, en el apagón nacional más largo del que hay registro hasta el momento y que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país el 28 de febrero. “¡Bienvenido de nuevo, Irán! Las estadísticas muestran un nuevo aumento de la conectividad a medida que las redes móviles y otros segmentos se vuelven a conectar a Internet”, informó en X la plataforma Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Israel anuncia el desmantelamiento de una supuesta célula terrorista palestina El Shin Bet, la Inteligencia israelí en el ámbito estatal, y la Policía israelí han asegurado este martes haber desmantelado una supuesta célula terrorista de "residentes de Jerusalén Este operada por un terrorista residente en Francia", en alusión al abogado y activista francopalestino Salá Hamuri, deportado al país galo en diciembre de 2022 y al que las autoridades israelíes vinculan al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista. "El Servicio General de Seguridad (Shin Bet) y la Policía de Israel han desmantelado una red terrorista de residentes de Jerusalén Este, operada por un terrorista residente en Francia", reza el comunicado difundido por el cuerpo policial.

Irán cifra en 25 los buques que han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas "con permiso" de Teherán La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado este martes que durante el último día un total de 25 buques, incluidos petroleros, han transitado a través del estrecho de Ormuz "tras obtener autorización" de su Armada, un proceso que ha contado "con la coordinación" de las fuerzas iraníes. "Durante las últimas 24 horas, 25 buques, incluyendo petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener autorización y en coordinación y con la seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim.

El petróleo vuelve a los 100 dólares en medio de nuevas fricciones entre EEUU e Irán El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hasta la barrera de los 100 dólares, con un incremento diario del 3,6%, después de los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán que han llevado a las autoridades del país asiático a amenazar con responder de manera "decisiva". Por el contrario, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía alrededor de un 3%, hasta los 93,6 dólares, que deja un comportamiento desigual en los dos principales índices de los precios del petróleo a nivel mundial.

Ucrania afirma que ya tiene identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia Las autoridades militares de Ucrania han declarado este martes que ya tienen identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia, unas declaraciones que contrastan con las del presidente Volodimir Zelenski, quien esta misma jornada ha afirmado que su país nunca ha supuesto ninguna "amenaza" para su vecino. "Los primeros 500 objetivos ya están marcados. Un consejo gratis y muy práctico: no mire a Ucrania a los ojos", ha interpelado directamente el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Robert Brovdi --popularmente como 'Magyar' por su origen húngaro-- al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Netanyahu anuncia una escalada en Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques en Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército. "Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte [de Israel]", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.

El Ejército israelí se adentra más allá de las zonas de Líbano ocupadas antes de la tregua Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron este martes más allá de las zonas del sur de Líbano que ocupan desde antes de la tregua, confirmó a EFE un portavoz castrense. El Ejército describió, en un comunicado, la incursión como "operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada" y lo justificó con el fin de "eliminar las amenazas directas". Estas operaciones franquean la 'línea amarilla' libanesa, nombre con el que Israel se refiere a alrededor del 8% del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hizbulá.