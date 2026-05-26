Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz

Rubio dice que el trato con Irán sigue negociándose tras los nuevos ataques

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra" y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará "unos días".

"Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno", señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.