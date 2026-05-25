Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

Marco Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" con Irán

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.

"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.

Al ser preguntado por los obstáculos en las negociaciones, que se esperaba que dieran un resultado el domingo, Rubio aclaró que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.