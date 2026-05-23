Ucrania
Zelenski reclama a la UE un rol "pleno e igualitario" tras la propuesta de "asociación" alemana
El presidente de Ucrania asegura que su país es imprescindible para completar el "proyecto europeo"
EP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado que solo aceptará que su país desempeñe un papel "pleno e igualitario" en la Unión Europea si finalmente prospera la iniciativa de adhesión, después de que Alemania recomendara la posibilidad de admitir al país como "miembro asociado".
La propuesta de Berlín contempla la integración progesiva de Ucrania en las instituciones comunitarias, incluyendo su participación en reuniones de líderes y ministros pero sin derecho a voto, y favorecer su presencia en instituciones europeas y en programas comunitarios, todo ello sin necesidad de modificar los Tratados europeos.
Imposible "a corto plazo"
Todo porque Alemania ve imposible la entrada plena de Ucrania "a corto plazo" por los obstáculos políticos y los procesos de ratificación en varios Estados miembro.
Zelenski, en una declaración formulada este sábado en redes sociales, ha descartado cualquier posibilidad que implique una integración parcial. "No puede haber un proyecto europeo completo sin Ucrania, y su lugar en la Unión Europea también debe ser completo: pleno e igualitario", ha manifestado el mandatario.
El tema, de momento, sigue en el aire: la Comisión Europea ha evitado este viernes valorar la propuesta alemana más allá de considerar "positivo" que alimente el debate entre los Veintisiete sobre la ampliación, al tiempo que ha advertido de que debe producirse una discusión "política" a nivel de líderes antes de evaluar si las "soluciones innovadoras" planteadas por Alemania pueden tener encaje jurídico.
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