Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia eleva a 10 el número de fallecidos en el ataque a una residencia en Lugansk

Las autoridades rusas elevaron este sábado a 10 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.

"Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10", escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.

Agregó que el número de heridos se sitúa en 48, mientras el paradero de otras 11 personas sigue sin conocerse.