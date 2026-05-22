Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski informa de un nuevo ataque nocturno contra la infraestructura petrolera en Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes tras reunirse con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski, de un nuevo ataque con drones contra "objetivos relacionados con la refinería de petróleo" de la ciudad de Yaroslavl, capital de la región homónima rusa.

Zelenski destacó que la infraestructura en cuestión se encuentra a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.

"Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo", agregó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.