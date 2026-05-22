Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAlquiler vacacionalPlus UltraMedalla de Oro de CanariasVisita del papa a CanariasAvispa asiática en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú

Ucrania ataca una refinería rusa en Sizran, a 800 kilómetros de Ucrania

Ucrania ataca una refinería rusa en Sizran, a 800 kilómetros de Ucrania

Sara Fernández

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
  2. El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
  3. Es oficial: la Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años manteniendo el 100% de la pensión para estos trabajadores tinerfeños
  4. La TF-5 se prepara para una de sus obras más esperadas: adjudicado el tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
  5. La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar a más de cien ciudadanos con parcelas inexistentes para construir viviendas en Tenerife
  6. El barco más bonito del mundo ya está atracado en Santa Cruz de Tenerife
  7. El buque más hermoso del mundo ya fondea frente a Tenerife: estos son los días y horarios de visita del 'Amerigo Vespucci'
  8. El tinerfeño Pedro pone fin a su etapa en el Lazio

Cómo conseguir el nuevo fondo de Uncharted para PS5 y los avatares del aniversario

Cómo conseguir el nuevo fondo de Uncharted para PS5 y los avatares del aniversario

Arbeloa confirma que deja el Real Madrid: "Me veo preparado para nuevos retos"

Arbeloa confirma que deja el Real Madrid: "Me veo preparado para nuevos retos"

Ibiza, los mejores planes para hacer en familia

Ibiza, los mejores planes para hacer en familia

WOMAN junio llega a quioscos con los imprescindibles beauty del verano

WOMAN junio llega a quioscos con los imprescindibles beauty del verano

Internet móvil en el extranjero sin necesidad de una tarjeta asequible SIM física: así funciona la eSIM de Ubigi

Internet móvil en el extranjero sin necesidad de una tarjeta asequible SIM física: así funciona la eSIM de Ubigi

«El deporte urbano no solo se practica, también se vive»

«El deporte urbano no solo se practica, también se vive»

El Supremo ratifica los 14 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de dos nietas en Tenerife

El Supremo ratifica los 14 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de dos nietas en Tenerife
Tracking Pixel Contents