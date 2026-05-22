Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

Los activistas de la flotilla aplazan por ahora su regreso a España a la espera de exámenes médicos

Los activistas españoles deportados el jueves por Israel tras varios días detenidos después de la interceptación esta semana en aguas internacionales en el mar Mediterráneo de la flotilla en la que buscaban llegar a la Franja de Gaza no llegarán este viernes a España, dado que serán sometidos a pruebas médicas en Turquía, donde se encuentran en estos momentos.

"Se retrasa la llegada de nuestras compañeras y compañeros por necesidad de chequeos médicos y descanso", ha señalado la Global Sumud Flotilla, tras las denuncias sobre agresiones a los activistas durante su periodo bajo custodia de Israel, incluida la publicación de fotografías que muestran hematomas y marcas por golpes. Así, ha adelantado que "posiblemente" la llegada de los más de 40 españoles tenga lugar durante la jornada del sábado.

Por su parte, la Coalición Flotilla de la Libertad (FFC) ha vuelto a denunciar "el violento secuestro de embarcaciones civiles en aguas internacionales" por parte de la Armada de Israel y ha mostrado su "alivio" por el hecho de que los activistas no estén ya bajo custodia israelí, después de ser deportados un día antes, incluidos más de 420 trasladados a Estambul a bordo de vuelos organizados por el Gobierno de Turquía.