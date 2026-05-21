Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases militares: "¿Para qué estar en la OTAN?"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha vuelto a criticar este jueves el veto por parte de España al uso de las bases militares en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en un nuevo mensaje en el que ha cuestionado la utilidad de la OTAN para Washington. En unas declaraciones desde el aeropuerto de Miami antes de viajar a Suecia para reunirse con sus homólogos de los países de la Alianza Atlántica, el jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado que "esta es una pregunta muy justa" y ha indicado que espera abordar estas cuestiones "durante la reunión de líderes que tendrá lugar en julio en Turquía".

"La razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos es porque nos da bases que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Próximo o cualquier otro sitio. Si tenemos países como España que se niegan a dar acceso a las bases, ¿para qué estar en la OTAN? Es una pregunta muy justa, y esto espero abordarlo en la reunión de líderes", ha aseverado durante una rueda de prensa. Así, ha incidido en que hay "muchos países" de la OTAN que están de acuerdo con Estados Unidos sobre "la cuestión de las armas nucleares en Irán", por lo que ha afeado la falta de asistencia al Ejército estadounidense en la ofensiva.

"No se les pide que manden aviones, pero se niegan a cualquier cosa. Si están de acuerdo en que el régimen (iraní) es una amenaza para la paz mundial (...), que den un paso adelante y hagan algo al respecto", ha sostenido, antes de incidir en que la postura española "decepciona" al presidente estadounidense, Donald Trump, que "lo ha dicho muy claro". Sobre la idea de reducir el modelo de contribución a la OTAN, ha afirmado que cualquier cambio lo anunciará el propio Trump o el secretario de Defensa, Pete Hegseth. "No creo que a nadie le sorprenda saber que Estados Unidos, y el presidente en particular, están muy decepcionados".

Preguntado por el posible anuncio esta semana de un plan de repliegue de las tropas que EEUU tiene actualmente desplegadas en Europa, Rubio subrayó que acude a Suecia a una reunión de ministros de Exteriores, y no creía que le sorprendiese a nadie que "Estados Unidos y el presidente, en particular, están muy decepcionados con la OTAN ahora mismo". "Yo he defendido siempre a la OTAN, durante toda mi carrera la he defendido, creo que es importante, creo en ella, pero la razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos, esa es la pregunta", señaló. En su opinión, está claro el motivo por el que la OTAN es buena para Europa, "pero ¿por qué es buena para Estados Unidos?", se preguntó.

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Según informó el Departamento de Estado de EEUU, Rubio aprovechará su presencia mañana en Helsingborg para reclamar a los aliados "un aumento de la inversión en defensa y una mayor distribución de la carga dentro de la Alianza". Además, después de la tensión provocada por las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia, mantendrá una reunión con sus homólogos de los siete países del Ártico para analizar los intereses económicos y de seguridad comunes en la región y el fortalecimiento de la presencia militar en la zona. Asimismo, mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.