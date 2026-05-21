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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Samara
Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la región rusa de Samara, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado durante las últimas un ataque con drones contra Sizran y ha manifestado que "dos personas han sido asesinadas por las acciones inhumanas del enemigo".
Así, ha confirmado que el ataque ha dejado varios heridos y ha asegurado que "están recibiendo toda la ayuda posible", al tiempo que ha alertado a la población contra acercarse a los restos de los drones interceptados. "Grabar, publicar fotos y vídeos de los drones y las consecuencias del ataque está prohibido", ha zanjado.
Zelenski advierte a Bielorrusia con inmiscuirse en la guerra: "Estoy cansado de las constantes amenazas"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este miércoles a Bielorrusia con "consecuencias significativas" si se deja arrastrar a la guerra por Rusia, en un momento en el que aumentan cada vez más los rumores sobre la posibilidad de que participe en el conflicto de manera directa. "Estoy cansado de la constante amenaza a Ucrania de que los rusos puedan involucrar a Bielorrusia en la expansión de la guerra. Deben entender que habrá consecuencias para ellos, y serán significativas", ha expresado Zelenski en un vídeo en sus redes sociales, al valorar la situación en el frente. Así, Zelenski ha asegurado que Rusia está valorando nuevos escenarios para emprender ataques contra Ucrania, incluyendo territorio bielorruso, una posibilidad que si las autoridades de Kiev y sus socios han venido barruntando casi desde el inicio de la guerra, ahora ha adquirido mayor eco. "Estamos trabajando nuestras defensas en esa dirección", ha dicho Zelenski que también han informado de que además de labores de Inteligencia "que aún no se han hecho públicas", ha dado instrucciones a la diplomacia ucraniana de ser "lo más activa posible" en este asunto. "Necesitamos aumentar la presión y fortalecer la coordinación con nuestros socios", ha remarcado.
Un incidente con drones rusos obliga a refugiarse a dirigentes de Lituania
Una alerta por drones ha obligado a protegerse en refugios al presidente lituano, la primera ministra y la población de Vilna este miércoles por la mañana, y también ha conllevado una breve interrupción en el tráfico aéreo y terrestre. En los últimos meses, ha habido varias alertas de este tipo en los Estados bálticos, debido a un aumento de los bombardeos ucranianos contra objetivos rusos en la región de San Petersburgo, próxima a Estonia y Finlandia. Pero es la primera vez, desde que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero de 2022, que una alerta aérea acarrea la evacuación de dirigentes, diputados y habitantes en la capital de un país miembro de la UE y de la OTAN. El año pasado, hubo que evacuar a dirigentes por una alerta de dron pero no a la población.
Rusia lanza entre la mañana y la tarde del miércoles 84 drones contra Ucrania
Las fuerzas rusas lanzaron contra territorio ucraniano entre la mañana y la tarde del miércoles un total de 84 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania.
Las defensas aéreas ucranianas pudieron neutralizar 75 de los drones sobre varias regiones del este, el norte y el sur de Ucrania.
Otros seis aparatos no tripulados no fueron interceptados. Varios drones seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.
Von der Leyen vincula las alertas aéreas en los países bálticos con "amenazas de Rusia"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó este miércoles las alertas aéreas en Estonia, Letonia y Lituania con "amenazas públicas de Rusia", que también son "una amenaza a toda" la Unión Europea, e indicó que habrá una respuesta europea "con unidad y firmeza".
"Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.
Magyar pone condiciones a la adhesión de Ucrania a la UE y reitera su invitación a Zelenski
El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, afirmó este miércoles en Varsovia que el avance de Ucrania hacia la Unión Europea (UE) está supeditado a "la resolución de los derechos de la minoría húngara" en ese país y reiteró su disposición para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski en junio para abrir un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.
Durante una conferencia de prensa conjunta en Varsovia con su homólogo polaco, Donald Tusk, Magyar subrayó que Ucrania tiene derecho a defender su soberanía, pero insistió en la urgencia de poner fin a la guerra.
"Lo que necesitamos es lograr un alto el fuego lo antes posible y luego alcanzar una paz duradera que sea garantizada internacionalmente", declaró el mandatario húngaro.
Polonia pide a Ucrania que elija "con mucha más precisión" sus objetivos en Rusia para no amenazar a la OTAN
Las autoridades de Polonia han pedido este miércoles que Ucrania ha de elegir "con mucha más precisión" sus objetivos en Rusia para no poner en riesgo la seguridad de los países de la OTAN, en un momento en el que algunos aliados vienen denunciando que los drones ucranianos son desviados a sus territorios.
"Ucrania debería, y así lo afirman también las Fuerzas Armadas y la OTAN, definir sus objetivos con mucha más precisión para no representar una amenaza para la seguridad de los países de la Alianza", ha valorado el vice primer ministro y titular de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en declaraciones a los medios.
Kosiniak-Kamysz ha advertido de que los últimos incidentes en el Báltico podrían "interpretarse como una provocación rusa" y al mismo tiempo servir a Moscú "con fines propagandísticos, además de agravar el conflicto".
Rusia garantiza el suministro seguro de petróleo y gas a China, según Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su país garantiza el suministro seguro a China de petróleo y gas en tiempos de inestabilidad debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, durante una rueda conjunta con el líder chino, Xi Jinping.
"Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino", dijo durante una ceremonia celebrada en la capital china.
Aseveró que "Rusia y China son importantes socios comerciales" y destacó que el intercambio comercial entre ambos se acercó en 2025 a los 240.000 millones de dólares, además de que "su estructura se amplió, en parte gracias a mercancías con alto valor añadido".
Dos muertos en Dnipró en el último ataque nocturno ruso
Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania en un nuevo ataque nocturno ruso contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades regionales y el Ejército.
Según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, el ataque causó daños en un almacén y en varias viviendas de la ciudad de Dnipró, capital de la citada región.
Ganzha explicó que los rusos lanzaron contra la región un misil y numerosos drones.
Xi cierra filas con un Putin que se ofrece como socio energético "fiable" ante la crisis
Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para China.
La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.
Xi recibió a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que la capital china se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".
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