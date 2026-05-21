Guerra
España acusa a Rusia de desinformar y provocar ante el uso de drones en países bálticos
eL Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado su "firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN"
EFE
El Gobierno de España ha expresado este jueves su solidaridad con Estonia, Letonia y Lituania por la "campaña de intimidación y desinformación" por parte de Rusia y sus "provocaciones" ante el uso de drones en el espacio aéreo de los países bálticos.
En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que tanto la "desinformación" como las "reiteradas incursiones de drones" en el citado espacio aéreo "son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región" por parte de Rusia, que continúa en guerra con Ucrania.
España ha subrayado además su "firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN", así como su apoyo a Ucrania "en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera".
Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania han denunciado recientemente el paso de drones en el espacio aéreo de sus respectivos países, algunos de ellos ucranianos desviados y otros de origen desconocido, y han acusado a Rusia de pretender desinformar y sembrar la división con esta cuestión.
En opinión de Letonia, Estonia y Lituania, Rusia está detrás de la aparición de dispositivos no tripulados en sus respectivos espacios aéreos, en un intento de desviar los drones ucranianos que la atacan.
Todo ello en un momento en que los conocidos como "ataques en profundidad" con drones por parte de Ucrania contra la retaguardia rusa están funcionando y colocando a Moscú bajo más presión.
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