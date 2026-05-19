El Partido Laborista británico confirma la candidatura de Andy Burnham al Parlamento y allana el camino a su pulso con Starmer

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista ha confirmado este martes al alcalde de Mánchester, Andy Burnham, como el candidato de la formación en las elecciones anticipadas en la circunscripción de Makerfield, previstas para finales de junio. La decisión supone un paso más en el objetivo de Burnham de lograr un escaño en la Cámara de los Comunes para poder disputar el liderazgo al primer ministro, Keir Starmer, cuya continuidad está pendiente de un hilo tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales de principios de mayo.

El comité —formado por 10 miembros y liderado por Starmer— ha confirmado la elección de Burnham, prevista inicialmente para este jueves, después de que el resto de candidatos no hayan pasado el proceso de selección previo. El edil ya daba por hecha su selección en los últimos días, después de que el propio Starmer asegurase que no pondría impedimentos a su candidatura. En su discurso de este lunes en una conferencia en el norte de Inglaterra, Burnham pidió el apoyo de los votantes para "cambiar el Partido Laborista" y para ofrecer una respuesta "más contundente" a sus problemas diarios, entre ellos el aumento del coste de la vida.

El candidato laborista ya ha puesto en marcha su campaña para lograr el escaño en Makerfield, una circunscripción situada a las afueras de Mánchester en la que el Brexit ganó con un 65% de los votos y en la que el apoyo al partido ultra Reform UK no ha parado de crecer en los últimos meses. El hasta ahora diputado por esta circunscripción, Josh Simons, dejó el cargo la semana pasada para permitir a Burnham acceder al Parlamento y disputar el liderazgo a Starmer, pero su victoria no está ni mucho menos garantizada.

Auge de Reform UK

El auge de los populistas se está notando especialmente en esta zona de Inglaterra, un antiguo bastión del Partido Laborista. Los efectos de la desindustrialización y de las políticas de austeridad han distanciado a los votantes de los dos grandes partidos y han dado alas a Reform UK, que aspira no sólo a lograr un nuevo representante en la Cámara de los Comunes sino también a echar por tierra las esperanzas de gran parte de la bancada laborista, que confía en el triunfo de Burnham para poder cambiar de líder y tener opciones de ganar las próximas elecciones generales, previstas para 2029. La jugada podría ser desastrosa para los laboristas, que se arriesgan además a perder la alcaldía de Mánchester en unas elecciones que se adelantarán tras la salida del edil.

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Starmer ha dicho que apoyará "al 100%" a Burnham en su intento de llegar al Parlamento, pero lo cierto es que casi todas sus opciones de mantenerse en el cargo pasan porque el alcalde de Mánchester no consiga la victoria. Según una encuesta de YouGov publicada este lunes por Sky News, Burnham es el único potencial candidato que se impondría al primer ministro en unas elecciones internas —en las que también tienen derecho a voto los militantes del partido y los miembros de los sindicatos afiliados—. En caso de que el edil no consiga el escaño, el escenario interno en el partido estará mucho más abierto y también el futuro de su líder.