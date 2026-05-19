Mythos, la IA de Anthropic que inquieta a Europa, expone a Trump y compromete la ciberseguridad global

La Unión Europea quiere tener acceso a Mythos, el misterioso modelo de inteligencia artificial que ha puesto la ciberseguridad global contra las cuerdas.

El pasado 7 de abril, Anthropic anunció que había alumbrado Claude Mythos, un modelo de IA capaz de detectar y explotar "miles de vulnerabilidades de alta gravedad" en cualquier sistema informático, dejando así a gobiernos y empresas a su merced. El programa supone, según la firma californiana, una amenaza tan "grave" para la seguridad nacional y la economía que decidió no abrir su acceso al público. Este quedó inicialmente limitado un grupo de 40 empresas estadounidenses, entre ellas Apple, Google, Nvidia o el banco JPMorganChase, para "fines defensivos".

Varios expertos han cuestionado el relato de Anthropic, si bien evaluaciones independientes sugieren que Mythos es una arma ofensiva muy potente. El miedo a que una IA diseñada para colarse en todo tipo de infraestructuras digitales caiga en manos de países enemigos o piratas informáticos ha puesto a Donald Trump en apuros. Así, la misma Casa Blanca que a principios de marzo vetó a Anthropic —tachándola de "riesgo para la cadena de suministro"— por oponerse a sus dictados está ahora utilizando Mythos para identificar vulnerabilidades en sus sistemas, trabajando para ampliar el acceso a todo el Gobierno y tratando de forzar a la compañía dirigida por Dario Amodei a restringir su acceso empresarial.

Trump vetó a Anthropic por negarse a seguir sus exigencias pero ahora trata de desplegar el uso de Mythos

Preocupación en Europa

Ese temor también ha añadido otro elemento de desestabilización en el tablero geopolítico global. Desde principios de abril, todo tipo de naciones soberanas están suplicando a Anthropic poder utilizar su IA para encontrar posibles brechas, parchearlas antes que las ataquen sus rivales y reforzar así su ciberseguridad. Preocupada por sus hipotéticas implicaciones, la Comisión Europea se ha reunido "cuatro o cinco veces" con la start-up para acceder a Mythos, explicó recientemente el portavoz comunitario Thomas Regnier. La petición europea ha sido denegada. No obstante, Anthropic ha acordado ofrecer sesiones informativas al Ejecutivo encabezado por Ursula von der Leyen sobre las presuntas capacidades de Mythos.

Eurodiputados de varios partidos han denunciado que esa negativa expone la dependencia tecnológica que la Unión Europea tiene de Estados Unidos y cómo esa falta de soberanía digital puede convertirse en un riesgo para la seguridad nacional. El Parlamento Europeo abordará en el pleno de este martes una cuestión ya planteada antes por los ministros de Economía y Finanzas de los 27. El vicepresidente español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es de los que ha abogado por tener "acceso temprano".

La sensación de exclusión y urgencia es tal que Bruselas incluso ha abierto la puerta a hacer uso de su ley de IA para "asegurarnos de obtener, si fuera necesario, acceso a los modelos" de Anthropic, señaló Regnier en declaraciones a POLITICO. En cambio, OpenAI, propietaria de ChatGPT, sí ha compartido su modelo más avanzado, GPT 5.5-Cyber, con las autoridades comunitarias.

La petición de la UE de acceder a Mythos ha sido denegada por Anthropic, que sí ofrecerá sesiones informativas sobre las capacidades de su IA

Miedo económico

Las afirmaciones —por ahora no contrastadas— de Anthropic inquietan especialmente al mundo económico y financiero, que teme que un acceso ilícito a sus sistemas pueda desencadenar un fallo global. A finales de abril, el Banco Central Europeo (BCE) ya pidió a las entidades bancarias del continente preparar planes de contingencia para hacer frente al posible impacto de Mythos.

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La creciente presión internacional ha llevado a la compañía a cerrar un acuerdo por el que informará al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) sobre las vulnerabilidades del sistema financiero identificadas por Mythos, informa Financial Times. Este organismo mundial reúne a funcionarios de los ministerios de Hacienda, banqueros centrales y reguladores de los países del G20, entre ellos Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón o Arabia Saudí. Aunque España no forma parte de ese grupo, el Banco de España suele cooperar con el FSB. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con la entidad para saber si sus profesionales accederán a la formación de Anthropic, pero no ha obtenido respuesta.