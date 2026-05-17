Conflicto bélico en Europa
Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos
Las defensas rusas derriban 64 drones ucranianos en un ataque que ha provocado tres fallecidos en las ciudades de Jimki y Mitischi
Europa Press
Tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania en las ciudades de Jimki y Mitischi, ambas a las afueras de Moscú, la capital de Rusia.
"Una mujer murió después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.
Según el gobernador, un dron habría impactado en una vivienda particular en Jimki, causando la muerte de una mujer y dejando a otra persona atrapada bajo los escombros. Por otro lado, en la aldea de Pogorelki, en Mitishchi, otro dron habría impactado contra una vivienda en construcción, dejando dos fallecidos.
A su vez, Vorobiov ha matizado que cuatro personas han resultado heridas en la ciudad de Istra, donde otro de los drones habría dañado un edificio de apartamentos y seis casas particulares.
Según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, 64 drones han sido derribados desde la medianoche de este domingo.
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