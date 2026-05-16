Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos "probados en combate" a más de 20 países

El sello de haber sido "probados en combate" se ha convertido en el principal reclamo de los drones ucranianos. Solo en el último mes, Kiev ha firmado cuatro acuerdos con terceros países para cooperar en la producción de drones y tecnologías antidrones. Desde estados del Golfo que buscan blindarse hasta países europeos que aceleran la construcción de un 'muro antidrones', Ucrania está inmersa en negociaciones con gobiernos de todo el mundo para exportar la tecnología y el conocimiento acumulados tras más de cuatro años de guerra.

"Veinte países ya están trabajando con Ucrania a distintos niveles para cerrar acuerdos de drones con nosotros. Pronto firmaremos también acuerdos políticos con más países", aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado lunes a través de Telegram. En una nueva ronda de conversaciones al más alto nivel, Kiev ha cerrado pactos políticos, que evolucionarán después en contratos para su industria armamentística.

Este sector se ha convertido en uno de los pilares de la economía ucraniana a medida que ha avanzado el conflicto bélico. Según un informe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, la capacidad de producción militar del país es ya 55 veces superior a la registrada al inicio de la invasión rusa. En ese crecimiento destacan especialmente los drones de ataque, con una capacidad de fabricación que supera los ocho millones de unidades anuales, y los drones interceptores, de los que Ucrania prevé producir 100.000 unidades a lo largo de 2025.

Aparte de tecnología y conocimiento militar, Ucrania está exportando al mundo una lógica matemática de la guerra moderna. Los misiles interceptores que emplea, por ejemplo, Estados Unidos para frenar ataques iraníes cuestan alrededor de cuatro millones de dólares cada uno, mientras que gran parte de la ofensiva lanzada desde Teherán se basa en drones Shahed de apenas 20.000 dólares. Esa asimetría económica pone a los drones en el centro de la estrategia de los conflictos actuales. "Debido a la agresión rusa, las muertes se han vuelto masivas y las amenazas más peligrosas, especialmente todo lo relacionado con los drones", aseguró Zelenski.

El 'muro antidrones' europeo

La cooperación con Ucrania es parte de la estrategia de Bruselas para proteger el flanco oriental de Europa de los ataques rusos. Aparte de la hoja de ruta que propone la Comisión, que prevé tener listo un 'muro antidrones' para 2027, algunos países europeos como Alemania, Países Bajos o Noruega han firmado acuerdos bilaterales con Ucrania.

"El objetivo principal es el desarrollo conjunto de sistemas no tripulados de vanguardia en todos los ámbitos, especialmente en el área de ataque de largo alcance. De esta manera, reforzamos la seguridad de ambos países", dijo el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, este semana desde Kiev en declaraciones a la agencia alemana DPA. El acuerdo para lanzar 'Brave Germany', del que no han trascendido detalles, estaría destinado al desarrollo de tecnología de defensa y a paliar la preocupación de Berlín por la falta de Tomahawk, los misiles de largo alcance de fabricación estadounidense.

España también se ha sumado a la apuesta por la coproducción de armamento con Ucrania, con un compromiso de 1.000 millones de euros en apoyo militar bilateral para 2026. Un acuerdo al que llegaron los líderes de ambos países tras una reunión conjunta en la Moncloa el pasado marzo.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Dmitry Medvedev advierte sobre la lista de instalaciones europeas como posibles objetivos para las fuerzas armadas rusas.

Más allá de los compromisos políticos, empresas europeas y ucranianas han comenzado a tejer alianzas para fabricar drones kamikaze, sistemas antidrones y componentes clave para la industria militar. Sin embargo, la cooperación tecnológica también las sitúa en el punto de mira de Moscú. Rusia difundió en abril una lista con 30 compañías, entre ellas una española, señalándolas como colaboradoras de Ucrania. Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, aseguró en redes sociales que esa información "representa una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas de Rusia".

Drones a Oriente Medio

Los países del Golfo también han mirado a Ucrania para protegerse de los drones Shahed que Irán ha usado para atacarlos como respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio. En ese sentido, el presidente ucraniano informó a finales de marzo de haber alcanzado acuerdos de 10 años con Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos y dijo que espera acuerdos similares con Omán, Kuwait y Bahréin.

Además, Zelenski envió a más de 200 soldados ucranianos de las unidades antidrones a la región, después de que el Ejército estadounidense desplegara una plataforma ucraniana de detección de drones en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, según informó Reuters.

El actual conflicto en Oriente Medio ha incorporado algunas de las últimas innovaciones que Ucrania y Rusia han desarrollado en el campo de batalla. En ese sentido, los drones que antes operaban mediante GPS y podían ser neutralizados por vía informática emplean ahora largos cables de fibra óptica que se desenrollan a medida que avanzan hacia el objetivo. De este modo, los aparatos no emiten señales y resultan prácticamente imposibles de hackear o detectar. Este tipo de drones, de hecho, ya ha sido utilizado por Hezbolá en ataques contra Israel.

Cerca de un acuerdo con EEUU

Incluso la Administración estadounidense, que hasta ahora se había mostrado reacia a cooperar con Ucrania en materia de drones, ha comenzado a virar su posición y prepara un acuerdo que permitiría exportar drones ucranianos a Estados Unidos para someterlos a pruebas militares, según un borrador al que tuvo acceso el 'Financial Times'.

Según la propuesta, el Pentágono solicitaría plataformas y cantidades específicas de drones únicamente para pruebas y evaluación "con el fin de fundamentar el desarrollo de los requisitos militares estadounidenses para una posible adquisición futura".

Públicamente, sin embargo, Donald Trump ha rechazado la ayuda ucraniana desde que inició la guerra con Irán y afirmó que Estados Unidos "sabe más sobre drones que nadie".