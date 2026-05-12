Starmer afronta una reunión crucial del Gobierno británico ante crecientes peticiones de dimisión

El primer ministro británico, Keir Starmer, celebra este martes una crítica reunión del Gobierno mientras aumentan las peticiones en sus filas laboristas para que dimita o presente un calendario para su salida del poder, tras la debacle sufrida por su formación en las elecciones celebradas el pasado jueves. A estas peticiones se ha sumando la dimisión de la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, que ha pedido a Starmer que "haga lo correcto" para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada.

La de Fahnbulleh es la renuncia más significativa en el Gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de al menos 72 diputados laboristas que piden abiertamente su renuncia, mientras las ministras de Exteriores e Interior, Yvette Cooper y Shabana Mahmood, respectivamente, han pedido al primer ministro que establezca una ordenada transición del poder, según adelanta hoy el periódico 'The Guardian'.

El laborismo sufrió una aplastante derrota en las elecciones locales parciales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

Starmer sustituyó anoche a seis asesores ministeriales -el nivel más bajo del Gobierno- que habían dimitido ayer después de pronunciar un discurso en la capital británica en el que estableció las prioridades de su gestión y prometió, entre otras cosas, poner al Reino Unido "en el corazón de Europa" tras el Brexit.

El discurso estaba pensado para calmar las inquietudes internas sobre su liderazgo tras el varapalo electoral, pero no consiguió los objetivos porque horas después aumentaron las peticiones de los diputados para la salida de Starmer del poder.

Los 72 diputados laboristas que han pedido a Starmer que abandone su cargo o que establezca un calendario para su dimisión representan el 17 % de los 403 parlamentarios del partido.

Las solicitudes empezaron después de que la diputada laborista Catherine West anunció que está recabando firmas entre los parlamentarios de la formación para instar al primer ministro a dejar el cargo para el próximo mes de septiembre.

Para desafiar el liderazgo de Starmer son necesarias las firmas de 81 diputados laboristas.

Entre los posibles sucesores figura el popular alcalde de Mánchester, Andy Burnham, pero para ello este necesita ser elegido primero diputado, mientras que el otro es el titular de Sanidad, Wes Streeting.

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En los comicios del pasado jueves, el laborismo perdió 1.496 concejales hasta quedarse con 1.068, mientras que en Escocia se quedó con 17 miembros en el parlamento de Edimburgo, frente a los 21 que tenía antes, y en Gales perdió el control del parlamento al quedarse con tan solo nueve de los 44 que contaba antes de la cita electoral.