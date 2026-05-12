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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ataca Ucrania con varios enjambres de drones después de tres días de tregua
La Fuerza Aérea ucraniana volvió a informar durante la madrugada de este martes de la entrada al espacio aéreo de Ucrania de varios enjambres de drones rusos dirigidos contra distintas regiones del país.
Este nuevo gran ataque ruso tiene lugar después de tres días de relativa calma en los que las fuerzas del Kremlin se abstuvieron de lanzar bombardeos de larga distancia de entidad contra territorio enemigo en el contexto de la tregua de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
La tregua empezó el sábado y terminó ayer. Durante el tiempo que duró la tregua, ambos bandos dejaron de lanzar sus habituales ataques masivos contra las retaguardias enemigas. Las hostilidades continuaron en el frente entre acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.
der Leyen pide que el retorno de niños ucranianos secuestrados sea "condición central" en un acuerdo de paz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha exigido que el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia sea una "condición central" en cualquier negociación de paz entre Kiev y Moscú, y ha asegurado que la Unión Europea "no descansará" hasta que cada uno de los menores de edad secuestrados vuelva con sus familias.
"El retorno de cada niño ucraniano deportado por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega ese derecho?", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un video proyectado durante una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos celebrada este lunes en Bruselas.
Zelenski agradece las sanciones de Reino Unido, Canadá y la UE a responsables del traslado forzoso de menores
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado este lunes su agradecimiento a las autoridades de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, por los distintos paquetes de sanciones anunciados durante la jornada contra los responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia, una medida "importante" que mantiene la "presión" sobre Moscú.
"Agradecemos a Reino Unido, a Canadá y a la Unión Europea sus importantes decisiones de imponer sanciones contra entidades y personas rusas implicadas en el secuestro de niños ucranianos (...) Agradezco esta postura basada en principios y el hecho de que la presión de las sanciones no cese", ha declarado en sus redes sociales.
Sibiga habla con Albares del curso de la guerra y de las necesidades militares de Ucrania
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, informó este lunes en Bruselas a su homólogo español, José Manuel Albares, de la situación en el campo de batalla en la guerra ruso-ucraniana y de las necesidades militares de Kiev.
Sibiga informó a Albares en los márgenes del Consejo de ministro de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas, de la situación general de seguridad en Ucrania en medio de los ataques rusos contra ciudades ucranianas y sus infraestructuras civiles, según dijo en su cuenta de la red social X.
Alemania y Ucrania fabricarán drones con alcance de hasta 1.500 kilómetros
Alemania y Ucrania fabricarán de forma conjunta drones de distintos alcances que irán desde varias decenas de kilómetros de distancia hasta 1.500 kilómetros, anunció este lunes en Kiev el ministro alemán de Defensa,, Boris Pistorius,
Pistorius hizo este anuncio en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Mijailo Fedórov, con el que se reunió en la capital ucraniana para avanzar en los acuerdos firmados entre ambos países para intensificar la producción conjunta de armamento.
Alemania busca soluciones para la refinería a la que Rusia cortó petróleo kazajo
La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, afirmó este lunes que sigue negociando con Polonia la sustitución de los suministros de petróleo kazajo que Rusia cortó recientemente y que llegaba a través del oleoducto Druzhba a la refinería de Schwedt, que espera financiar su futuro con proyectos como la producción de queroseno sintético.
"Sobre la pérdida del suministro de crudo de Kazajistán, estamos en buenas conversaciones con el Gobierno polaco", dijo Reiche durante una visita a la planta, en Brandeburgo.
Rusia acusa a Ucrania de violaciones de tregua en su tercera jornada
El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este lunes a Ucrania de continuar violando la tregua de tres días, mediada por Estados Unidos.
“En las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron 12 ataques y dispararon 767 veces contra nuestras posiciones militares utilizando sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería y morteros”, informó Defensa en su parte de guerra diario.
Reino Unido sanciona a 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportación de niños ucranianos
El Gobierno de Reino Unido ha informado este lunes de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para "desestabilizar" a Ucrania, así como en la "deportación forzosa" de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que dura ya cuatro años y medio.
El Departamento del Tesoro británico ha incluido a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación "en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos".
En esta lista se incluyen centros de estudio, instituciones estatales médicas y de educación superior, centros de entrenamiento, así como algunos de sus responsables, entre ellos Vladislav Golovin, director general del movimiento juvenil Yunarmiya, que cuenta con respaldo del Ministerio de Defensa de Rusia, o Grigori Gurov, presidente de la agencia estatal juvenil Rosmolodezh.
Ucrania rechaza que el excanciller alemán Schröder actúe de mediador con Rusia
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó de plano este lunes desde Bruselas, donde participa en una reunión de ministros europeos del ramo, la posibilidad planteada por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que el excanciller alemán Gerhard Schröder actúe como mediador europeo en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.
"No apoyamos en absoluto un candidato así", dijo Sibiga a los medios antes del comienzo del consejo de ministros de Exteriores de la UE, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.
El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que hay "muchos otros líderes" que pueden desempeñar el papel de mediador.
Zelenski destaca la falta de "ataques masivos" de Rusia durante la tregua del fin de semana
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado la ausencia de "ataques masivos" de Rusia en las últimas horas, coincidiendo con la tregua armada con motivo del Día de la Victoria, si bien ha advertido de que responderán de manera contundente "si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala".
"Ucrania se abstuvo de emprender acciones de contención en respuesta a la ausencia de ataques masivos rusos. En el futuro reaccionaremos de la misma manera si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala", ha avisado Zelenski en un mensaje dirigido al país este domingo por la noche.
"Nuestros ataques serán inmediatos y contundentes", ha incidido, remarcando que "la distancia" de los posibles objetivos ha dejado de ser ya una cuestión importante, como demuestran los últimos ataques de las fuerzas ucranianas.
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