Retorno al europeísmo
El Parlamento húngaro entona la "Oda a la Alegría”, himno de Europa, durante la toma de posesión de Magyar
Redacción
La nueva senda europeísta que ha tomado Hungría, de la mano de Péter Magyar, cuya amplia mayoría parlamentaria le otorga plenos poderes para emprender una regeneración democrática y dejar atrás los dieciséis años de mandato de Orbán, ha comenzado este sábado con la investidura del nuevo primer ministro. La simbología ha acompañado la voluntad de Magyar de retomar el acercamiento con Bruselas. En el 9 de mayo, Día de Europa, con la bandera de la Unión Europea ondeando de nuevo en la sede parlamentaria y al ritmo de la 'Oda a la Alegría', himno de Europa, comienza una nueva etapa en Budapest.
Entre aplausos y vítores de los parlamentarios de su partido, Tisza, Magyar ha prometido poner fin al sistema que instauró Orbán. Con 141 de 199 escaños, uno de los frentes que enfrenta Magyar es el de conseguir el desbloqueo de los casi 18.000 millones de euros congelados por Bruselas por los ataques de la "era Orbán" a los principios europeos.
La voluntad del nuevo Gobierno húngaro de acercarse a Bruselas se ha hecho evidente incluso en la elección musical que ha acompañado la toma de posesión del nuevo primer ministro. En la sede parlamentaria, los diputados han entonado la “Oda a la Alegría”, símbolo europeo, como gesto de esta nueva etapa política.
El hecho de que la investidura de Magyar coincidiera con el 9 de mayo de 1950, aniversario de la Declaración Schuman y origen de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, un primer paso hacia la UE, ha reforzado el carácter simbólico de este retorno al europeísmo de Hungría. La bandera de la UE, retirada del Parlamento durante el mandato de Orbán, ha vuelto a ondear sobre el edificio. Su izado fue ordenado por la nueva presidenta de la Cámara, la vicepresidenta de Tisza, Ágnes Fortshoffer, durante su discurso inaugural.
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