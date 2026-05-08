Atraco con rehenes en un banco de la ciudad alemana de Sinzig
Un importante dispositivo policial se ha desplegado en la zona
EFE
Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".
Hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.Se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero.
- El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
- Socios críticos del Círculo de Amistad XII de Enero exigen la dimisión de la directiva
- El Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba el proyecto para ampliar el aparcamiento de San Gerardo con 45 plazas
- Cambio de tiempo con aumento de nubosidad: la Aemet pronostica lluvias déviles y bajada de temperaturas en Tenerife
- Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
- La Laguna Tenerife se despide de la Basketball Champions League: Marcelinho Huertas no le basta al Canarias para ganar al Rytas (87-69)
- Misa del papa León XIV en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz abrirá a las seis de la mañana el día de la misa del papa León XIV y se activará un plan alternativo de aterrizaje por si la niebla afecta a Los Rodeos
- Visita fugaz de seis horas del papa a La Laguna y Santa Cruz