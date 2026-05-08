Elecciones regionales
Los nacionalistas arrebatan Gales al laborismo y repiten victoria en Escocia
El triunfo de Plaid Cymru y la irrupción de los ultras de Reform UK hunden a los laboristas tras 27 años de gobierno en Gales
La nueva mayoría del SNP escocés abre la puerta a un posible segundo referéndum de independencia
Redacción
Las elecciones regionales de Gales han propiciado un vuelco histórico en el país. La victoria de la formación independentista Plaid Cymru y la irrupción con fuerza del partido ultraderechista Reform UK han propiciado un descalabro histórico de los laboristas que fulmina 27 años de gobierno en la región. Plaid Cymru ha obtenido 43 de los 96 escaños del Senedd (el Parlamento galés), frente a los 34 asientos de los ultras, que debutan en la Cámara como segunda fuerza. No obstante, los nacionalistas, que han sumado nuevos 20 parlamentarios, tendrán que buscar pactos para alcanzar los 49 votos de la mayoría absoluta que garantizan el gobierno, y ahí es donde los laboristas podrían ser claves pese al histórico batacazo que han encajado.
El partido del primer ministro británico, Keir Starmer, no solo no renovará el mandato en Gales, después de estar al frente del Ejecutivo autonómico desde 1999, sino que pasa a convertirse en la tercera fuerza, tras perder 35 escaños y quedarse con solo 9. Además, la actual ministra principal de Gales, la laborista Eluned Morgan, que gobierna desde 2024, previsiblemente perderá su escaño en el Senedd. Tampoco han cosechado buenos resultados en Gales el Partido Conservador, que tan solo conserva 7 diputados y ha perdido 22; mientras que el Partido Verde ha logrado dos diputados y los liberaldemócratas, uno.
Al triunfo de Plaid Cymru, formación que apuesta por la independencia de Gales a largo plazo, se suma la nueva victoria del Partido Nacional Escocés (SNP), que avanza hacia la mayoría absoluta en el Parlamento de Holyrood. Con el escrutinio al 50% en Escocia, el SNP ya cuenta con 55 de los 129 escaños, por lo que está a solo diez de la mayoría absoluta. El programa electoral del SNP incluía la convocatoria de un nuevo referéndum de autodeterminación para 2028.
De confirmarse estos resultados, tres de las cuatro naciones históricas del Reino Unido estarían en manos de formaciones nacionalistas, pues la provincia de Irlanda del Norte, que no concurría en estas elecciones, también está gobernada por los izquierdistas del Sinn Féin, brazo político del extinto IRA, que abogan por la reunificación de la isla.
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