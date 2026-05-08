Ucrania
Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron
La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00
EP
Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que se ha registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien han confirmado que de momento los niveles de radiación siguen siendo "estables".
"La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio", ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.
Asimismo, ha pedido a la población que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país", ha aclarado.
Las autoridades estiman que el fuego cubre un área de unas 1.100 hectáreas, si bien las labores de extinción siguen adelante a pesar de los fuertes vientos, que están propagando el fuego rápidamente.
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