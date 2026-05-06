Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

A los 87 años

Muere Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias 24 horas

El empresario construyó un influyente imperio de medios, que incluyó cadenas como TBS y TNT, tras convertir a la CNN en un referente informativo internacional

Ted Turner, fundador de CNN, en una imagen de 2009.

Ted Turner, fundador de CNN, en una imagen de 2009. / RAMIN TALAIE / EFE

Redacción

Nueva York

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena. Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas. Asimismo, construyó un influyente imperio de medios, que incluyó cadenas como TBS y TNT, y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

El nacimiento de la Cable News Network (CNN), el 1 de junio de 1980, dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora durante las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la guerra del Golfo en 1991.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guaguas en la calle y dentro de los jardines de la Universidad: La Laguna tendrá un “intercambiador provisional” durante 20 meses
  2. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  3. El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral
  4. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  5. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
  6. La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
  7. Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero con un brote de hantavirus: el presidente del Gobierno de Canarias no ve 'razonable trasladar el barco desde Cabo Verde
  8. Aitor verbaliza su adiós: «Solo me queda retirarme»

La Palma prueba un sistema pionero para extraer CO2 de edificios en Puerto Naos

La Palma prueba un sistema pionero para extraer CO2 de edificios en Puerto Naos

La Residencia de Mayores de La Dehesa en La Palma avanza hacia un nuevo modelo con 58 plazas más

La Residencia de Mayores de La Dehesa en La Palma avanza hacia un nuevo modelo con 58 plazas más

Las nuevas rotondas de la vía La Laguna-Las Norias, en La Palma, ya tiene diseño tras 61 votos ciudadanos

Las nuevas rotondas de la vía La Laguna-Las Norias, en La Palma, ya tiene diseño tras 61 votos ciudadanos

Confirmado por Hacienda: esta es la ayuda de casi 1.000 euros en la Declaración de la Renta para los padres tinerfeños con hijos recién nacidos o adoptados

Confirmado por Hacienda: esta es la ayuda de casi 1.000 euros en la Declaración de la Renta para los padres tinerfeños con hijos recién nacidos o adoptados

La Transvulcania estrena himno oficial creado desde La Palma

La Transvulcania estrena himno oficial creado desde La Palma
Tracking Pixel Contents