La UE acelera un doble acercamiento al Cáucaso Sur con Armenia y Azerbaiyán

La Unión Europea ha intensificado su agenda en el Cáucaso Sur con dos movimientos paralelos y simultáneos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, participaron en la primera Cumbre bilateral UE-Armenia, celebrada en Ereván, la capital, junto al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y culminó con una declaración conjunta y acuerdos de cooperación.

Mientras tanto, la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, hizo una visita diplomática a Azerbaiyán para trasladar la disposición de Bruselas a profundizar la cooperación, centrada en diálogo político, comercio, transporte, economía digital y proceso de paz.

Con este doble movimiento, la UE quiere ganar presencia en una región clave para las conexiones entre Europa, el mar Negro, el Cáucaso Sur y Asia Central. Bruselas quiere combinar inversiones, seguridad y diplomacia para apoyar la paz y la estabilidad regional.

La cumbre con Armenia

En la declaración conjunta de Ereván, la UE y Armenia califican la cita como "un hito histórico" en la profundización de sus relaciones. El texto reafirma el apoyo europeo a la soberanía armenia, a su resiliencia y a su agenda de reformas.

La declaración también reconoce las aspiraciones europeas del pueblo armenio, tras la ley aprobada en marzo de 2025 para lanzar el proceso de acercamiento a la UE. Bruselas vincula ese camino al respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Von der Leyen sostuvo que la cumbre abre "una nueva etapa". Según la presidenta de la Comisión, "esta primera Cumbre UE-Armenia eleva nuestra asociación a un nuevo nivel y establece una dirección y una agenda claras para los próximos años". El objetivo, añadió, es avanzar hacia un futuro "más seguro, próspero y estable".

Conectividad e inversiones

El resultado más visible fue la asociación de conectividad UE-Armenia, centrada en transporte, energía y digitalización. La declaración prevé diálogos de alto nivel para coordinar proyectos y reforzar las conexiones de Armenia con los mercados europeos.

La agenda se enmarca en Global Gateway, con inversiones europeas previstas en Armenia de hasta 2.500 millones de euros. A ello se suma el Plan de Resiliencia y Crecimiento, dotado con 270 millones de euros, para apoyar reformas e inversiones en energía, transporte y sector privado.

Bruselas también quiere movilizar inversión privada europea en Armenia, con oportunidades en infraestructuras digitales, innovación, semiconductores, inteligencia artificial y supercomputación.

Seguridad, visados y fronteras

La cumbre tuvo además una fuerte dimensión de seguridad. Armenia y la UE acordaron profundizar la cooperación en defensa, ciberseguridad, gestión de crisis y lucha contra amenazas híbridas, incluida la manipulación informativa extranjera.

La declaración confirma una nueva misión de asociación de la UE en Armenia para reforzar la resiliencia democrática y la capacidad institucional. También recuerda dos rondas de asistencia no letal del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por 30 millones de euros, para aumentar la resiliencia del país y la interoperabilidad de sus Fuerzas Armadas.

En paralelo, Bruselas destaca los "progresos significativos" en el diálogo de liberalización de visados, iniciado en 2024. La UE y Armenia impulsan además la cooperación con Frontex, Europol y Eurojust en fronteras, migración y justicia.

La alta representante de la UE y vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, escucha al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante la cumbre entre Armenia y la Unión Europea celebrada en Ereván el 5 de mayo de 2026. / KAREN MINASYAN / AFP

La vía con Azerbaiyán

El segundo frente se abrió en Azerbaiyán. Allí, Kallas afirmó que la UE está dispuesta a profundizar su asociación con Bakú. La alta representante señaló que ambas partes tienen "claras oportunidades para profundizar la cooperación", especialmente en comercio, transporte y economía digital.

Kallas añadió que reforzar los lazos entre la UE, el Cáucaso Sur y Asia Central responde a intereses estratégicos comunes. Bruselas está abierta a debatir una asociación más estructurada con Azerbaiyán. Al mismo tiempo, recalcó que "un diálogo abierto y franco sobre derechos humanos" seguirá siendo parte integral de la relación bilateral.

Si bien este movimiento no equivale a una cumbre bilateral, se trata de una vía diplomática separada, con tal de mantener el equilibrio regional y la estabilidad.

La paz como punto de conexión

El puente entre ambos eventos es el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Kallas calificó los avances como una "oportunidad histórica" e instó a mantener el impulso. La declaración UE-Armenia, por su parte, elogia los esfuerzos para institucionalizar la paz y asegurar la firma y ratificación de un tratado.

El texto de Ereván también respalda la normalización entre Armenia y Turquía y la reapertura inclusiva de las comunicaciones regionales sobre la base de la soberanía, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras y la reciprocidad.

La fotografía general es la de un doble acercamiento europeo al Cáucaso Sur. Con Armenia, la UE consolida una asociación política, económica y de seguridad con instrumentos concretos. Con Azerbaiyán, abre la puerta a una cooperación más estrecha ligada al comercio, la conectividad, los derechos humanos y la paz regional.