La nobel de la paz iraní Mohammadi, "entre la vida y la muerte", según sus allegados

La iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz de 2023 y detenida en su país desde diciembre pasado, se encuentra "entre la vida y la muerte" y precisa de tratamientos urgentes después de que su estado de salud se haya degradado de forma importante, indicó este martes la fundación que lleva su nombre. "Nunca hemos temido tanto por la vida de Narges, en cualquier momento puede dejarnos", aseguró su abogada, Chirinne Ardakani, en una rueda de prensa en París.

La letrada pidió la intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para lograr la liberación de la activista y periodista, que fue excarcelada el pasado fin de semana tras haber sufrido una crisis cardíaca, que la llevó al hospital. "Esperamos del presidente una posición fuerte, no creo que sea pedir demasiado", dijo la abogada, que señaló que lo que está en juego ahora es su vida.

Condenada a seis años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional, Mohammadi ha perdido 20 kilos en prisión y tiene dificultades para expresarse, según la letrada, que exigió que sea tratada por un equipo médico competente.

Narges Mohammadi fue condenada a seis años por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país. Fue detenida la última vez de manera violenta junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad. La activista ha sido arrestada en 13 ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

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A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.