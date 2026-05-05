EEUU asegura que el alto el fuego con Irán se mantiene a pesar de las múltiples violaciones

El secretario de Guerra de Estados Unidos, el controvertido Pete Hegseth, ha asegurado este lunes que el alto el fuego en Oriente Medio "sigue aún vigente" a pesar de las múltiples violaciones ocurridas este lunes.

EEUU confirmó haber destruido seis lanchas de Irán durante la jornada del lunes, mientras que Teherán disparó —sin alcanzar— contra un barco de la Armada estadounidense, y lanzó varios ataques de drones y misiles contra Emiratos Árabes Unidos. Un carguero surcoreano al norte de Dubái fue alcanzado, como también lo fue la mayor estación petrolífera emiratí en el golfo de Omán.

Todos estos ataques y respuestas han provocado una subida enorme de la tensión en el estrecho de Ormuz, y ocurrieron apenas pocas horas después de que Washington iniciase su Proyecto Libertad, un programa de guía de EEUU para reabrir la vía marítima.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, cientos de barcos están atrapados dentro del golfo Pérsico, sin poder transitar por el estrecho, que antes del conflicto suponía el 20% del total del comercio mundial de petróleo y gas. Ahora está cerrado.

"Irán no ha roto el alto el fuego. El cese a las hostilidades está claramente aún vigente, pero estamos observando todo, muy de cerca", ha dicho este martes Hegseth, que ha asegurado que el Proyecto Libertad es una iniciativa temporal.

"Estamos protegiendo a los cargueros de la agresión iraní. No estamos buscando luchar. Ellos dicen que controlan el estrecho. No es verdad. [El Proyecto Libertad] es un regalo de EEUU al mundo", ha continuado Hegseth.

Apenas unos minutos después de su discurso, siempre preparado para televisión, Emiratos ha asegurado que Irán ha lanzado este martes más misiles y drones en dirección al pequeño país del Golfo. "El Ministerio de Defensa confirma que las explosiones escuchadas en áreas distantes en nuestro país son de las defensas antiaéreas interceptando misiles balísticos, misiles de crucero y drones", ha dicho el gobierno emiratí.

Solución militar

Las negociaciones entre EEUU e Irán, desde hace un par de semanas, han quedado encalladas en un punto muerto, en el que no ha habido avances pero tampoco una ruptura total de las comunicaciones, realizadas siempre a través de Pakistán, principal país mediador.

La distancia entre ambos países, sin embargo, es enorme, sobre todo en el estatus de Ormuz y, más aún, en lo que respecta el programa nuclear iraní y el futuro de los 440 kg de uranio altamente enriquecido bajo posesión de la República Islámica. Irán ha propuesto en los últimos días llegar primero a un acuerdo que acabe completamente con la guerra y abra Ormuz, para luego, en un plazo de un mes, entrar en negociaciones nucleares. Washington lo rechaza.

"Los eventos en Ormuz dejan claro que no hay una solución militar a una crisis política. Mientras las charlas avanzan gracias al esfuerzo de Pakistán, EEUU debería vigilar de no verse arrastrada en un desaguisado creado por países malintencionados. Lo mismo debería hacer Emiratos Árabes Unidos", ha dicho durante la madrugada de este martes el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, en una clara —aunque velada— referencia a Israel, el país supuestamente "malintencionado". Araghchi viaja este lunes en dirección a Beijing para consultas con China, uno de los principales aliados internacionales de Irán.

"La seguridad del comercio de mercancías y energía a través de Ormuz ha sido amenazada por EEUU y sus aliados, con su violación del alto el fuego al haber impuesto su bloqueo. Pero tenemos muy claro que el estatus quo actual es intolerable para EEUU; y nosotros aún no hemos ni empezado", ha dicho el presidente del parlamento iraní y jefe negociador persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.

Irán, desde el inicio de la guerra, ha impuesto su propio bloqueo parcial de Ormuz, e impide que ningún barco cruce el lugar a menos que no pague un peaje a la República Islámica.

Escollos de alta radiación

Hasta junio de 2025 —cuando la guerra de 12 días contra Israel dañó gran parte de las instalaciones nucleares persas— Irán llegó a enriquecer uranio a niveles superiores al 60%, muy cercanos al 90% requeridos para desarrollar la bomba atómica.

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Desde entonces, sin embargo, Teherán ha parado su programa. Según tres fuentes anónimas a la agencia Reuters, EEUU estima que esa guerra retrasó el avance nuclear iraní como máximo un año. Eso sí, Washington desconoce el lugar exacto en el que Irán esconde sus 440 kg de uranio altamente enriquecido, según estas fuentes.