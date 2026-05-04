Al menos dos muertos y veinte heridos tras un atropello en la ciudad alemana de Leipzig

Al menos dos personas han muerto y unas veinte han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal del centro de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmaron fuentes policiales a la radio local 'Radio Leipzig' y a la cadena de televisión NTV.

El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, informó de que hay dos fallecidos y de que el autor del atropello ha sido detenido. Por el momento se investiga el transfondo de lo ocurrido, mientras se asegura que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en Leipzig.

El sensacionalista diario 'BILD', como el rotativo local 'Leipziger Volkszeitung', aseguran citando a testigos presenciales que el conductor irrumpió con un Volkswagen Tiago a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße, en el centro de la capital del 'land' de Sajonia. En un primer momento trató de huir, pero poco después fue detenido.

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Aproximadamente diez ambulancias se encuentran en el lugar del accidente. Los comercios de la zona peatonal están cerrados. Supuestamente, el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad o transtornos mentales en el momento de su detención.