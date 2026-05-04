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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un dron ucraniano impacta contra un edificio en Moscú, a diez kilómetros del Kremlin
Un dron ucraniano impactó este lunes por primera vez en varios años contra un edificio de viviendas en Moscú, a apenas diez kilómetros del Kremlin, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
"En Moscú un dron impactó contra una de las torres del edificio de viviendas 'Don na Mosfilmovskoi'", escribió el alcalde en su canal de MAX, el Telegram ruso.
Señaló que no hubo víctimas por el ataque, y añadió que las defensas antiaéreas moscovitas repelieron el ataque de otros dos drones que volaban en dirección a Moscú.
Suecia aborda otro petrolero sospechoso de pertencer a la flota rusa en la sombra
La Guardia Costera de Suecia, junto con la Policía, abordó este domingo el barco "Jin Hui", un petrolero sospechoso de navegar con falsa bandera siria y de pertenecer a la flota en la sombra que Rusia emplea para eludir las sanciones internacionales. El ministro sueco de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, señaló en un mensaje de la red social X que se trata de "otro buque sospechoso de formar parte de la flota en la sombra rusa". Según un comunicado de la Guardia Costera, el petrolero, que aparentemente navegaba sin carga, fue abordado alrededor de las 12.00 GMT al sur de Trelleborg mientras navegaba hacia el mar Báltico. La Guardia Costera llevaba tiempo siguiendo al buque, de 182 metros de eslora y con bandera siria. "Existen varios indicadores que hacen que el buque resulte de interés, entre ellos su inclusión en varias listas de sanciones, como las de la Unión Europea y el Reino Unido", indicó la agencia estatal sueca.
Ucrania quiere duplicar los salarios de la infantería
Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan desmovilizarse ya en 2026 tras años de servicio, como parte de una esperada reforma militar anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. Los salarios de los soldados ucranianos que afrontan el mayor riesgo luchando en la primera línea del frente aumentarán desde el equivalente de 2.500-3.200 euros al mes a 5.000-8.000 euros.
Rusia ataca con 268 drones Ucrania
Rusia atacó en las últimas horas Ucrania con 268 drones y bombardeó con un misil balístico Iskander-M la ciudad de Mikoláyiv, en el sur del país, según el parte de la Fuerza Aérea y las autoridades locales. De acuerdo con la Fuerza Aérea, la pasada noche las fuerzas rusas atacaron con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio de la Federación Rusa y la ocupada península de Crimea y la parte ocupada de la región oriental de Donetsk el país invadido.
Rusia ataca de nuevo la infraestructura civil y portuaria de Odesa
Rusia atacó la pasada madrugada de nuevo la infraestructura civil y portuaria de la región ucraniana de Odesa, en el sur del país, un bombardeo en el que fallecieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kíper, en un mensaje en su cuenta de Telegram, en el distrito de Odesa se registraron impactos de drones enemigos en tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados.
"Actividad inusual" en la frontera con Bielorrusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía. En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".
Rusia ataca infraestructuras portuarias y energéticas
Rusia atacó Ucrania con 163 drones, con los que bombardeó la infraestructura portuaria de Izmaíl, en la región de Odesa, y el sistema energético de la provincia de Mikoláyiv, entre otros objetivos, según las autoridades locales y estatales. Según el parte diario de la Fuerza Aérea, la pasada noche Rusia atacó con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros lugares desde territorio ruso y desde la ocupada península de Crimea.
Rusia derriba 215 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 215 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. "Entre las 20:00 del 1 de mayo y las 08:00 del 2 de mayo los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 214 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.
Rusia ataca un minibús
Rusia atacó este sábado con un dron un minibús de transporte público en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, y mató a dos personas, según el Ayuntamiento de la urbe. De acuerdo con esta fuente y la Administración Militar Regional de Jersón, el ataque se produjo a primera hora de la mañana contra el microbús en el distrito de Dnipróvskí.
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso.
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