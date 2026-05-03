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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
"Actividad inusual" en la frontera con Bielorrusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía. En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".
Rusia ataca infraestructuras portuarias y energéticas
Rusia atacó Ucrania con 163 drones, con los que bombardeó la infraestructura portuaria de Izmaíl, en la región de Odesa, y el sistema energético de la provincia de Mikoláyiv, entre otros objetivos, según las autoridades locales y estatales. Según el parte diario de la Fuerza Aérea, la pasada noche Rusia atacó con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros lugares desde territorio ruso y desde la ocupada península de Crimea.
Rusia derriba 215 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 215 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. "Entre las 20:00 del 1 de mayo y las 08:00 del 2 de mayo los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 214 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.
Rusia ataca un minibús
Rusia atacó este sábado con un dron un minibús de transporte público en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, y mató a dos personas, según el Ayuntamiento de la urbe. De acuerdo con esta fuente y la Administración Militar Regional de Jersón, el ataque se produjo a primera hora de la mañana contra el microbús en el distrito de Dnipróvskí.
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso.
Rusia ataca puertos de la región de Odesa y del Danubio
Las fuerzas rusas atacaron con drones durante la pasada noche puertos en la región de Odesa y del Danubio y dañaron infraestructura portuaria, según informó este sábado la Autoridad Portuaria de Ucrania, que reportó daños. "El enemigo vuelve a atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. En la noche del 1 de mayo, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque con drones contra los puertos del Danubio y de la Gran Odesa", escribió la Autoridad Portuaria en un mensaje en Telegram.
Ucrania ataca la terminal petrolera rusa en Tuapsé
Ucrania atacó hoy por cuarta vez consecutiva la refinería de Tuapsé ubicada en la terminal portuaria de esta ciudad a orillas del mar Negro, provocando un incendio, menos de 24 horas después de que los bomberos lograsen extinguir las llamas desatadas por el ataque del pasado martes. "A consecuencia del ataque de drones del régimen de Kiev se desató un incendio en la terminal portuaria de Tuapsé", informaron en Telegram las autoridades locales.
La embajadora de EEUU en Ucrania
El Departamento de Estado de EEUU desmintió este jueves que su principal representante diplomática en Ucrania, Julie Davis, vaya a abandonar el cargo por sus diferencias con el presidente, Donald Trump, después de que un medio reportara esta semana que abandonará la misión en Kiev por los desacuerdos que mantiene con el mandatario. "Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia 'debido a diferencias con Donald Trump'", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que Davis abandonará su cargo como encargada de negocios en la embajada porque se retira.
La tregua del 9 de mayo
La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de declarar una tregua en Ucrania para el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, se implementará independientemente de la reacción de Kiev, anunció este jueves el Kremlin. "Es una decisión del jefe de Estado ruso y se va a implementar", dijo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por medios locales.
Zelenski condena los ataques rusos contra energía, viviendas y un autobús
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves en redes sociales los ataques rusos de las últimas horas contra ciudades ucranianas como Dnipró, Odesa o Mikoláyiv, que alcanzaron infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte.
"Es importante que nuestros socios no olviden que esta guerra continúa todos los días y que necesitamos seguridad cada día. Rusia debe poner fin a esta guerra y sólo la presión puede hacerlo posible", dijo en X Zelenski, que pidió que no se suavicen las sanciones en vigor contra el Kremlin.
El presidente ucraniano recordó que Rusia lanzó durante la noche más de 200 drones y un misil balístico contra la retaguardia ucraniana, y señaló que decenas de personas han resultado heridas en estos nuevos bombardeos.
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