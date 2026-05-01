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Guerra en Irán

Teherán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. / EP

EFE

Teherán

Irán ha enviado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, informó este viernes la agencia oficial IRNA, que no ofreció detalles del contenido de la proposición.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”, indicó el medio estatal.

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