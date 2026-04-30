Nuevo contencioso
Trump amenaza con reducir las tropas estadounidenses en Alemania después de que Merz dijera que Irán ha "humillado" a EEUU
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en redes sociales que está estudiando la posible reducción de tropas de su país en Alemania, un mensaje que llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a su Administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra.
"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", indicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. El mandatario agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.
Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense. Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones. Según el Ejército de EEUU en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.
Disgusto de Trump por críticas de Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el lunes la estrategia de Washington en el conflicto con Irán y aseguró que la Administración estadounidense ha sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra. Merz sostuvo además que Estados Unidos carece de una estrategia coherente de salida y advirtió de que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.
En respuesta a esas declaraciones, Trump rechazó las críticas y acusó al líder alemán de "subestimar" la presión militar y diplomática de Washington sobre Irán. Trump insistió en que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní.
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