Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin agradece al líder checheno Kadírov su apoyo en Ucrania y le respalda en las elecciones

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció al controvertido líder de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, por su apoyo a la guerra en Ucrania y le deseó éxitos en las próximas elecciones generales de Rusia de septiembre próximo.

"Quiero agradecerle a usted, a todos los chechenos, a todos los que viven en la república, por su enorme ayuda en la operación militar especial (en Ucrania)", afirmó el mandatario ruso en una reunión sostenida con Kadírov en el Kremlin y transmitida por la televisión pública rusa en la noche del miércoles.

Putin destacó que los chechenos "combaten valerosamente, heróicamente, y como sabemos, son unos verdaderos guerreros".