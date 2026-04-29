La Unión Europea pide a los Estados adoptar este año su aplicación para verificar la edad de los usuarios en internet

La Comisión Europea ya tiene lista su aplicación para verificar la edad de los usuarios de Internet. En una comparecencia, el Ejecutivo encabezado por Ursula Von der Leyen ha presentado este miércoles una solución tecnológica con la que pretende restringir el acceso a las redes sociales de los menores de edad para así protegerlos de los peligros en línea.

La Unión Europea responde así a la creciente presión de países como España, Alemania, Francia, Italia, Austria o Dinamarca que estudian la adopción de restricciones para los internautas más jóvenes o que ya las han hecho efectivas. Esos controles de edad buscan limitar el acceso a las plataformas digitales, pero también a contenidos potencialmente nocivos como la pornografía o las apuestas.

La solución diseñada por la Comisión Europea no es una aplicación única y cerrada, sino un software de código abierto que cada gobierno nacional podrá adaptar a sus necesidades. Así, cada país de la UE podría utilizar ese prototipo para diseñar su propia app de verificación online, todas compartiendo una misma base informática.

"[La solución] contribuirá a garantizar que todo el mundo tenga el mismo acceso a Internet, siempre que lo permitan las normas nacionales", ha remarcado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. "Además, permitirá a los adultos seguir navegando por Internet con total privacidad, al tiempo que se garantiza que los niños no tengan acceso a contenidos que no sean adecuados para ellos".

Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, anuncia una nueva app para verificar la edad de los usuarios de internet. / Nicolas Tucat / AFP

La protección de los menores en la que tanto insisten Virkkunen y la CE se ha traducido este miércoles en una advertencia de multa al gigante tecnológico Meta, al que acusan de vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir que usuarios menores de 13 años puedan acceder a Facebook e Instagram, lo que les expone a "experiencias inadecuadas para su edad".

El Ejecutivo comunitario anunció a mediados de abril que su solución estaba "técnicamente lista". Ahora, tras "finalizar los trabajos técnicos", "ya está lista para que los Estados miembros la adapten a sus necesidades y la pongan en marcha". Por eso, ha aprobado una serie de recomendaciones en las que les pide adoptar una nueva app para verificar la edad de sus usuarios. Una sugerencia que no es obligatoria según el eIDAS 2, el reglamento europeo que introduce la Cartera Europea de Identidad Digital.

En España, a finales de 2026

Sin embargo, algunos de los Estados miembros han indicado a Politico que se muestran indecisos e incluso poco dispuestos a utilizar el sistema creado desde Bruselas. Algunos como Países Bajos revisarán la ciberseguridad del programa informático europeo, mientras que otros como Alemania, Finlandia o Estonia han dicho directamente que no consideran su implementación. Virkkunen ha indicado que en los próximos días se reunirá con esos países para "resolver cualquier problema de implementación pendiente".

No es el caso de España, que empezó a trabajar en esa solución tecnológica antes que la Comisión. Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública confirman a EL PERIÓDICO que a finales de 2026 se habilitará la cartera digital, que, además de funcionar como un carné de identidad digital, también servirá como mecanismo de verificación de edad en línea. Esa app permitirá al Gobierno de Pedro Sánchez aplicar la regulación con la que pretende prohibir las redes sociales para menores de 16 años.

Unos jóvenes usan unos móviles con funda, en una imagen de archivo. / Archivo

La también conocida como EUDI Wallet incorporará progresivamente otros identificadores digitalizados como el carné de conducir o los títulos universitarios, lo que permitirá a los ciudadanos europeos moverse por el continente sin la necesidad de llevar consigo una copia física. En España, la adopción de esos casos de uso no cuenta por ahora con plazos fijados, si bien existen grupos que trabajan en ello desde hace meses, informan desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

¿Cómo funcionará?

Bruselas ha prometido que la app será "fácil de usar". Los usuarios deberán autenticar su identidad a través de dos pasos: escanear el chip integrado en su DNI o pasaporte y grabar un vídeo para comparar su cara con la que aparece el documento. Solo entonces, el programa generará una credencial de prueba de edad.

De esta manera, y de forma similar a la app que se habilitó durante la pandemia del covid, la página web a la que acceda el internauta no conocerá su identidad ni su edad exacta, solo si cumple o no con el límite establecido en cada caso. El certificado tampoco almacenará datos personales de los usuarios como su nombre o fecha de nacimiento, según el portal técnico habilitado por la UE.

Eso es posible gracias a un protocolo criptográfico conocido como Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero), método en el que es un tercero el que confirma que la declaración del usuario es cierta. Con esa tecnología se puede verificar su identidad de forma anónima, siguiendo así con las normativas de protección de datos.

En España, el prototipo de Cartera Digital "superó largos y complejos procesos de certificación en ciberseguridad, durante los cuales no fue posible hackear la aplicación por parte de laboratorios especializados", apuntan desde el Gobierno. Antes de que se despliegue el caso de uso de la verificación de edad, la app será puesta a prueba por el Centro Criptológico Nacional y, posteriormente, por la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA).