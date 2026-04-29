Putin y Trump hablan por teléfono sobre las guerras de Irán y Ucrania

Nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario ruso ha traslado este miércoles a su homólogo estadounidense su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo del Día de la Victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo. El magnate neoyorquino, por su parte, ha asegurado haber tenido una "excelente conversación" telefónica sobre las guerras de Ucrania e Irán.

"Vladímir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria", ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica "cordial y franca" que ambos líderes han mantenido durante la jornada. El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.

Noticias relacionadas

Sin flexibilizar posiciones

Con todo, Putin no da muestras de haber flexibilizado sus posiciones, y ha reiterado a Trump "que los objetivos de la operación militar --denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania-- se alcanzarán en cualquier caso". "Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense", ha agregado el asesor del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax. Rusia exige que Ucrania se retire de territorios que no ha ocupado militarmente, mientras que el Ejecutivo de Zelenski solo acepta congelar la actual línea de frente. Desde hace semanas, apenas se registran avances rusos, y los analistas coinciden en que el conflicto ha entrado en una fase de estancamiento.