Trump pone su foto (también) en los pasaportes de EEUU con motivo del 250 aniversario de la independencia

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido suficiente con incluir su nombre al Centro Memorial de Artes Escénicas John F. Kennedy. Tampoco le ha bastado con rebautizar el Instituto de la Paz de EEUU como Instituto Trump por la Paz; nombrar una nueva serie de buques de guerra: los 'Trump USS Defiant"; derruir el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile o sacar una moneda conmemorativa con su imagen. Ahora, el líder republicano, ansioso por que su etapa presidencial quede marcada en la historia del país, ha decidido que su rostro aparezca en un nuevo diseño de los pasaportes estadounidenses.

Aunque no lo hará en todos ellos. Será, únicamente, en una edición especial realizada expresamente para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país. Según informó el Departamento de Estado al canal Fox News este martes, el lanzamiento de estos nuevos pasaportes se realizará en verano como parte de una campaña por la que, según esta cadena, cualquier ciudadano estadounidense que solicite uno podrá obtenerlo en la Agencia de Pasaportes de Washington. Aunque quienes opten por la versión estándar, sin la imagen de Trump, también podrán hacerlo.

El diseño, como no, irá en línea con la personalidad extravagante del presidente. Según la maqueta difundida, el busto de Trump aparecerá rodeado por la Declaración de Independencia junto a una bandera estadounidense que ocupará buena parte de la página y sobre la que, con letras doradas poco sutiles, aparecerá su propia firma.

Una imagen, la primera de un presidente vivo dentro de estos documentos de viaje, que irá acompañada en otra página por el famoso cuadro de John Trumbull de los 'Padres fundadores': George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay y James Madison firmando el mismo texto que ahora encuadra el rostro de Trump.

Bandera de 1777

Además, aparte del interior del pasaporte, la portada y la contraportada de este documento especial también se han modificado para poner en la parte trasera una versión de 1777 bandera del país compuesta por las estrellas de las 13 colonias originales y el número 250.

Según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a Fox News, los documentos tendrán "un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica", que no afectará a las características de seguridad que deben cumplir.

Con la creación de estos pasaportes especiales, Trump da un nuevo paso en su intento por dejar huella en esta fecha histórica que supone el 250 aniversario de la independencia. Ya antes incluso de conocerse estos nuevos documentos, en marzo el Departamento del Tesoro informó de que a partir del 4 de julio –fecha de la independencia– la firma del republicano aparecerá en los billetes de dólar como forma de reconocer sus "logros económicos".