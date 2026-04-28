Edficios evacuados
Un hombre de 89 años se lía a tiros y deja cuatro heridos en el centro de Atenas
El sospechoso que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura
EP
Al menos cuatro personas han resultado heridas este martes por un tiroteo registrado en una oficina de la Seguridad Social y una sede judicial, ambas situadas en el centro de Atenas, la capital de Grecia, un ataque perpetrado por un hombre que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura.
Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.
Al menos un trabajador de la oficina ha resultado herido, mientras que otras tres personas han sido alcanzadas por las balas frente al Tribunal de Apelaciones situado en la calle Kyrillou Lokareos, en el barrio de Ambelokipi, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.
El incidente ha provocado que ambos edificios sean evacuados y acordonados. Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un gran despliegue policial en el centro de la ciudad a medida que realizan las operaciones de búsqueda.
- Pier Luigi Cherubino (54 años), exfutbolista del CD Tenerife: 'Se han puesto las bases para que después de este ascenso haya otro
- Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna
- La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla
- Cientos de pasajeros quedan 'atrapados' en Los Rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda
- El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
- Alta demanda en Tenerife para la misa del papa León XIV: superan ya los 12.500 inscritos en la primera semana
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife facilitará el atraque de buques de pasajeros para la visita del papa León XIV
- La increíble historia de Carmen Rita Wong, la periodista de Estados Unidos que halló a su verdadera familia en Tenerife