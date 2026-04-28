La Eurocámara reclama un presupuesto plurianual de la UE más ambicioso: "No se puede hacer más con menos"

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes su posición sobre el futuro presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) que debería aprobarse antes de final de año, y ha reclamado más ambición dados los retos a los que se enfrenta el bloque: "No se puede hacer más con menos", ha dicho Siegfried Mureșan, uno de los jefes negociadores del Parlamento.

En la resolución aprobada con 370 votos a favor, 210 en contra y 84 abstenciones, el Parlamento ha llamado a incrementar el presupuesto para los próximos siete años por encima de los 2 billones de euros que proponía la Comisión Europea. Además, ha propuesto alargar los plazos de devolución de la deuda conjunta que sirvió para financiar el fondo de recuperación tras la pandemia, para minimizar la presión sobre este ejercicio contable.

"Europa se enfrenta a nuevas realidades, nuevas crisis y nuevas responsabilidades, desde la defensa y la seguridad hasta la competitividad y la resiliencia", ha dicho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante una rueda de prensa tras el voto. "No puede afrontar una nueva era con un presupuesto obsoleto", ha subrayado.

"Nuestro presupuesto debe estar a la altura de nuestras ambiciones", ha insistido la presidenta. Metsola ha defendido que hay que mirar el presupuesto no solo como "una herramienta financiera" sino como "una auténtica hoja de ruta política sobre cuáles son las prioridades de la Unión Europea hoy en día".

Más dinero, flexibilidad y nuevos recursos

"Si decimos que algo es importante, entonces debe financiarse adecuadamente", ha dicho Muresan. El rumano ha defendido la importancia de dar suficientes recursos a las nuevas prioridades, como la seguridad o la competitividad, pero evitando los "recortes injustificados" que introducía la propuesta de la Comisión en políticas como la regional o la agrícola. "No podemos sacrificar las políticas tradicionales de la Unión", ha dicho la también negociadora Carla Tavares.

La Eurocámara ha propuesto además revertir el modelo planteado por el Ejecutivo comunitario que recentraliza la gestión de los fondos, dando más peso a los gobiernos nacionales. El Parlamento ha rechazado así la "renacionalización" advirtiendo que esto podría debilitar las políticas de la UE, reducir la transparencia y generar competencia entre los beneficiarios. "Queremos un presupuesto que se implemente lo más cerca posible de los ciudadanos. Por eso queremos un papel obligatorio de las regiones", ha dicho Muresan.

Pero la Eurocámara ha reclamado también que el presupuesto debe ser más flexible. "Ya sea guerra, migración o desastres naturales, Europa necesita la capacidad de reaccionar rápidamente", ha dicho Metsola. "Nuestro presupuesto debe ser a prueba de crisis, debe ser ágil y debe estar listo para responder", ha añadido.

La gran pregunta sigue siendo cómo pagarlo. En la práctica, el presupuesto se financia con contribuciones de los distintos países del bloque en base a su peso económico. Pero nadie quiere dar más. "Si los Estados miembros quieren reducir sus contribuciones", ha dicho Metsola, "finalmente necesitamos avanzar en nuestros propios recursos".

"Creemos que los recortes serían un error, y por eso la introducción de recursos propios es la única manera de asegurar un presupuesto ambicioso sin recortes", ha añadido Muresan. Entre otras cosas plantean crear un impuesto a las grandes tecnológicas, sobre las ganancias de capital derivadas de los criptoactivos, o tasar los juegos de azar en línea.

El procedimiento

Aproximadamente cada cinco años, comienza un largo, tedioso y políticamente complejo proceso en la UE: la negociación del presupuesto comunitario. Su nombre oficial es 'Marco Financiero Plurianual' y en Bruselas se le conoce por sus siglas en inglés: MFF. En la práctica, es el fondo del que sale todo el dinero para financiar las políticas europeas durante los siete años que dura el ejercicio.

El último presupuesto se negoció en plena pandemia y dio lugar a la creación del fondo de recuperación, en respuesta a los estragos causados por el confinamiento en la economía, financiado con deuda conjunta. Dado que expira en 2027, el proceso ha vuelto a comenzar, pero esta vez, además, hay que pagar los créditos que permitieron pagar el fondo.

El presupuesto comunitario no funciona como cualquier proceso legislativo dentro de la UE. En la práctica, la Comisión presenta una propuesta, y son los gobiernos quienes negocian y pactan el tamaño y la distribución del mismo por unanimidad. Pero también necesitan que el Parlamento Europeo dé su consentimiento.

A la espera del Consejo

La pasada semana, durante una cumbre informal en Chipre, los líderes de la UE tuvieron una primera discusión sobre el presupuesto. Pero lo cierto es que las posiciones siguen estando muy alejadas en prácticamente todos los ámbitos: cómo de grande debe ser el presupuesto, cómo debe financiarse y dónde hay que gastarlo.

La tarea de encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo recae ahora en la presidencia rotatoria del Consejo en manos de Chipre y después de Irlanda. El objetivo es lograr cerrar el trato antes de que acabe el año. Aunque técnicamente no es necesario, las elecciones presidenciales en Francia y nacionales en España, Grecia o Italia lo hacen políticamente imperativo.

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Después, los gobiernos necesitarán el visto bueno del Parlamento. Cuanto más asuman los líderes la postura de la Eurocámara, "más fáciles serán las negociaciones finales", ha dicho Muresan. "Hay una gran diferencia entre cumplir y ser un mero trámite", ha advertido Metsola de que la Eurocámara defenderá su postura, que ha llamado a los líderes a acordar la suya para poder empezar a negociar.