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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Teherán afirma haber propuesto a Pakistán un “marco viable” para poner fin al conflicto con EEUU

Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano

Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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