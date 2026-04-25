Guerra en Oriente Próximo
Netanyahu ordena atacar "con contundencia" a Hizbulá en el Líbano
Agencias
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" en el Líbano. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano", dijo su oficina en un breve mensaje.
El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.
Hizbolá ha confirmado estos ataques, principalmente contra las tropas israelíes en suelo libanés con el argumento de que habían incumplido el alto el fuego. Líbano e Israel acordaron este jueves extender el frágil alto el fuego por tres semanas más, tras un segundo encuentro auspiciado por Estados Unidos.
Seis muertos en el sur del Líbano
El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país. "Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos", indicó el ministerio en un comunicado.
Poco después, el mismo ministerio anunció que "un bombardeo aéreo del enemigo israelí contra la localidad de Safad al Battikh, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un saldo de dos personas muertas y 17 heridas".
- Una policía nacional salva la vida al dueño de un restaurante en Tenerife
- Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores tinerfeños que no respeten esta norma básica
- Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
- La misa del papa León XIV en Tenerife arrancará con actuaciones en directo para el público
- «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
- Avalancha de opositores en Santa Cruz de Tenerife: 3.000 aspirantes para solo 25 plazas de subalternos, administrativos y técnicos
- Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
- Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026