Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeDeclaración de la RentaCuerpo sin vida en TenerifeSilo de grano de Santa CruzCD TenerifePrograma de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
instagramlinkedin

ORIENTE MEDIO

Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

El mandatario estadounidense descarta por completo la opción de un ataque nuclear contra Teherán

Trump dice que &quot;nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear&quot;

Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

EFE

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents