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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La ministra Margarita Robles visita Kiev para reafirmar el compromiso de España con la paz en Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Detienen a un ruso que preparaba un atentado contra las instalaciones del Ministerio de Defensa
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un hombre que preparaba un atentado contra instalaciones del Ministerio de Defensa, según informó hoy el servicio de prensa de la entidad.
"En Moscú fue detenido un ciudadano de Rusia nacido en 1981 que planificaba detonar un artefacto explosivo artesanal junto a las instalaciones del Ministerio de Defensa a solicitud de organizaciones terroristas ucranianas prohibidas en territorio ruso", señaló el FSB en su portal oficial.
Rusia ataca Ucrania con 215 drones de larga distancia
Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra Ucrania un total de 215 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 140 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea en su parte de este miércoles.
Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar 189 aparatos no tripulados Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Al menos once heridos tras el impacto de dron ucraniano contra un edificio en Rusia
Al menos once personas resultaron heridas hoy tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad de Sizran de la región rusa de Samara, en el suroeste de Rusia, que provocó el derrumbe de una de las secciones de la construcción.
Según el Ministerio de Emergencias ruso, entre las once víctimas hay dos menores de edad.
Zelenski ofrece a Kast un acuerdo en materia de seguridad por diez años
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció este martes al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Catar, sobre tecnología de drones y otros equipos.
"Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Oriente Medio, y estamos preparados para una alianza similar con Chile", tras mantener escribió Zelenski en X tras mantener hoy su primera conversación telefónica con Kast.
La policía rusa detiene a dos veteranos de la guerra por secuestro y extorsión
Dos veteranos de la guerra en Ucrania fueron detenidos en la región rusa de Vorónezh bajo la acusación de secuestrar a personas con el fin de extorsionarlas, según informó este martes el diario Kommersant.
Según el rotativo, los investigadores sostienen que el líder del grupo es Daniil Astájov, un empleado de una tienda militar que perdió ambas piernas al resultar herido en el campo de batalla ucraniano.
Ucrania ataca un nodo de la infraestructura de petróleo de Rusia
Ucrania atacó la pasada noche con drones un nodo de la infraestructura de transporte de petróleo rusa que forma parte de la red del oleoducto Druzhba, que abastecía a Hungría, según informaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a varios medios ucranianos. En concreto, se trata de la planta linear de producción y despachamiento de la localidad de Prosvet, en la región de Samara. "En esta planta se mezclan crudos con concentraciones altas y bajas de azufre de diferentes zonas para formar el petróleo Urales de grado de exportación. La instalación es un componente importante de la infraestructura de transporte de crudo de la Federación Rusa", dijeron las fuentes a la agencia Ukrinform.
Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk y Járkov en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado en redes sociales que las tropas rusas han "liberado" la localidad de Grishino, en Donetsk, y han "establecido su control" sobre la aldea de Veterinarnoe, en Járkov, sin datos sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.
El Kremlin denuncia la "militarización" de la UE tras saber sobre posibles ejercicios nucleares
El Kremlin, en su quinto año de guerra contra Ucrania, denunció este martes la "militarización" de la Unión Europea tras conocer sobre la posibilidad de ejercicios nucleares conjuntos entre Francia y Polonia. "Esto probablemente demuestra aún más el deseo de Europa de una mayor militarización y nuclearización, en materia de armas nucleares, lo que no contribuye a la estabilidad ni a la previsibilidad del continente europeo", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Admitió que no conocía todos los detalles de la cuestión y que el Kremlin espera conocer "qué armas están involucradas específicamente" y a qué países se refiere.
Kallas espera "decisiones positivas" que desbloqueen el miércoles el préstamo de 90.000 millones a Ucrania
La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha confiado en que mañana miércoles haya "decisiones positivas" que permitan desbloquear el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que los 27 acordaron conceder el pasado diciembre, pero que el Gobierno saliente de Hungría bloquea por condicionar su desembolso a que se reabra el flujo de crudo a su país por el oleoducto de Druzhba, dañado a su paso por Ucrania por ataques rusos. "Esperamos algunas decisiones positivas mañana (por el miércoles) con respecto al préstamo de 90.000 millones. Ucrania realmente necesita este préstamo y es también una señal de que Rusia no podrá resistir más que Ucrania", ha razonado Kallas en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.
Rusia anuncia la toma de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año
El jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha anunciado este martes que el Ejército ruso ha logrado hacerse con el control de unos 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año, lo que supone un total de 80 localidades y la "liberación total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Gerasimov ha indicado en una rueda de prensa que, sin embargo, la parte ucraniana, que "intenta cubrir su fracaso" en el campo de batalla, ha apuntado a la recuperación del control sobre 480 kilómetros cuadrados de territorio en este mismo periodo de tiempo, un dato que considera falso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.
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